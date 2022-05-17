В ЯНАО из-за подземной аварии образовался водопад. «Красиво, как в Дубае»

18 мая 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

Местные жители отметили, что авария похожа на водопад (архивное фото) Фото: Александр Кадников © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) из-за порыва теплосетей в асфальте образовался водопад. Об этом сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте», опубликовав видео аварии. «Добрый вечер, сегодня наблюдали такой подземный водопад», — написал анонимно автор в группе «Злой Ноябрянин». «Новые технологии», — добавила Татьяна Гординская в комментариях. «Красиво, как в Дубае», — подчеркнул пользователь с ником «Безумный Гений». В администрации города агентству объяснили, что накануне у предприятия «Энерго-Газ-Ноябрьск» на отрезке улиц Муравленко-Шевченко случился порыв теплосетей. «Воду перекрыли. На данный момент проводятся ремонтные работы», — добавили в мэрии. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске на территории 8 микрорайона на проезжей части обвалился кусок асфальта. Тогда местные жители испугались, что из-за образовавшейся впадины в яму может провалиться машина.

В Ноябрьске (ЯНАО) из-за порыва теплосетей в асфальте образовался водопад. Об этом сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте», опубликовав видео аварии. «Добрый вечер, сегодня наблюдали такой подземный водопад», — написал анонимно автор в группе «Злой Ноябрянин». «Новые технологии», — добавила Татьяна Гординская в комментариях. «Красиво, как в Дубае», — подчеркнул пользователь с ником «Безумный Гений». В администрации города агентству объяснили, что накануне у предприятия «Энерго-Газ-Ноябрьск» на отрезке улиц Муравленко-Шевченко случился порыв теплосетей. «Воду перекрыли. На данный момент проводятся ремонтные работы», — добавили в мэрии. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске на территории 8 микрорайона на проезжей части обвалился кусок асфальта. Тогда местные жители испугались, что из-за образовавшейся впадины в яму может провалиться машина.