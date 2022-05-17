17 мая 2022

В ЯНАО из-за подземной аварии образовался водопад. «Красиво, как в Дубае»

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Город Курган, городская жизнь, жители и улицы. Курган, фонтан, брызги, лето
Местные жители отметили, что авария похожа на водопад (архивное фото) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) из-за порыва теплосетей в асфальте образовался водопад. Об этом сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте», опубликовав видео аварии.

«Добрый вечер, сегодня наблюдали такой подземный водопад», — написал анонимно автор в группе «Злой Ноябрянин». «Новые технологии», — добавила Татьяна Гординская в комментариях. «Красиво, как в Дубае», — подчеркнул пользователь с ником «Безумный Гений».

В администрации города агентству объяснили, что накануне у предприятия «Энерго-Газ-Ноябрьск» на отрезке улиц Муравленко-Шевченко случился порыв теплосетей. «Воду перекрыли. На данный момент проводятся ремонтные работы», — добавили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске на территории 8 микрорайона на проезжей части обвалился кусок асфальта. Тогда местные жители испугались, что из-за образовавшейся впадины в яму может провалиться машина.

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В Ноябрьске (ЯНАО) из-за порыва теплосетей в асфальте образовался водопад. Об этом сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте», опубликовав видео аварии. «Добрый вечер, сегодня наблюдали такой подземный водопад», — написал анонимно автор в группе «Злой Ноябрянин». «Новые технологии», — добавила Татьяна Гординская в комментариях. «Красиво, как в Дубае», — подчеркнул пользователь с ником «Безумный Гений». В администрации города агентству объяснили, что накануне у предприятия «Энерго-Газ-Ноябрьск» на отрезке улиц Муравленко-Шевченко случился порыв теплосетей. «Воду перекрыли. На данный момент проводятся ремонтные работы», — добавили в мэрии. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске на территории 8 микрорайона на проезжей части обвалился кусок асфальта. Тогда местные жители испугались, что из-за образовавшейся впадины в яму может провалиться машина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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