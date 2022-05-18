В белгородском селе при обстреле ВСУ пострадал местный житель

Пострадавшему оказывается необходимая помощь
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В результате обстрела белгородского села Солохи пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Молодому человеку оказывается вся необходимая медицинская помощь. Его жизни ничего не угрожает», — сообщил Гладков в своем telegram-канале.
По его словам, в Солохах повреждены шесть домовладений, легковой автомобиль и линия электропередачи. Это уже второй обстрел села со стороны Украины за последнюю неделю. 11 мая в результате обстрела также пострадал один человек. 1 мая на объекте Министерства обороны РФ, расположенном на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — под Белгородом произошел крупный пожар.
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