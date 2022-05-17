Власти просят у тюменцев помощи для многодетной семьи с Донбасса

18 мая 2022 в 17:52 Размер текста - 17 +

В квартире, которую сняли беженцы, совсем нет мебели и посуды (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Многодетная семья Моравель, приехавшая в Тюмень из Донбасса, нуждается в помощи для обустройства квартиры. Об этом URA.RU рассказали в департаменте социального развития Тюменской области. Тюменцев призывают пожертвовать беженцам необходимые вещи. «За помощью в органы соцзащиты Тюменской области обратились уже 532 жителя ЛДНР и Украины. На первое время во временных пунктах разместили 96 человек, которые в дальнейшем переселятся в съемное жилье. Всем им оказывается содействие, но есть и индивидуальные потребности. К примеру, в мебели, бытовой технике и других предметах быта. Такая ситуация сложилась в семье Моравель, помочь им могут неравнодушные тюменцы», — рассказали агентству в депсоцразвития региона. В разговоре с URA.RU Зинаида Моравель, приехавшая с пятью детьми, мужем и свекровью из Донбасса, рассказала, что им необходимо. Трехкомнатная квартира, которую семья арендует за 17 000 рублей, не обставлена. А сами беженцы уезжали в Россию под бомбежками и скрываясь, поэтому не могли взять с собой предметы быта. «Сейчас мы нуждаемся в мебели: диване, двухъярусных кроватях для детей, обеденном столе, стульях. Также нужно постельное белье, посуда, электрический чайник, веник и совок. Будем благодарны, если и жители города смогут как-то нам помочь», — рассказала Зинаида Моравель. О том, как семья из Донбасса жила на Украине, можно прочитать в нашем материале. Супруг Зинаиды уже нашел работу, что позволило беженцам снять жилье. Связаться с ними для оказания помощи можно через наш бот для сообщений в Telegram — @Sobyaninzdesbot. Поток беженцев из ЛДНР хлынул в Россию после начала спецоперации на Украине. По словам президента страны Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификации соседнего государства, в котором жители Донбасса много лет подвергались геноциду. В РФ беженцам предоставляют социальную и медицинскую помощь, и на первое время селят во временном жилье.

Многодетная семья Моравель, приехавшая в Тюмень из Донбасса, нуждается в помощи для обустройства квартиры. Об этом URA.RU рассказали в департаменте социального развития Тюменской области. Тюменцев призывают пожертвовать беженцам необходимые вещи. «За помощью в органы соцзащиты Тюменской области обратились уже 532 жителя ЛДНР и Украины. На первое время во временных пунктах разместили 96 человек, которые в дальнейшем переселятся в съемное жилье. Всем им оказывается содействие, но есть и индивидуальные потребности. К примеру, в мебели, бытовой технике и других предметах быта. Такая ситуация сложилась в семье Моравель, помочь им могут неравнодушные тюменцы», — рассказали агентству в депсоцразвития региона. В разговоре с URA.RU Зинаида Моравель, приехавшая с пятью детьми, мужем и свекровью из Донбасса, рассказала, что им необходимо. Трехкомнатная квартира, которую семья арендует за 17 000 рублей, не обставлена. А сами беженцы уезжали в Россию под бомбежками и скрываясь, поэтому не могли взять с собой предметы быта. «Сейчас мы нуждаемся в мебели: диване, двухъярусных кроватях для детей, обеденном столе, стульях. Также нужно постельное белье, посуда, электрический чайник, веник и совок. Будем благодарны, если и жители города смогут как-то нам помочь», — рассказала Зинаида Моравель. О том, как семья из Донбасса жила на Украине, можно прочитать в нашем материале. Супруг Зинаиды уже нашел работу, что позволило беженцам снять жилье. Связаться с ними для оказания помощи можно через наш бот для сообщений в Telegram — @Sobyaninzdesbot. Поток беженцев из ЛДНР хлынул в Россию после начала спецоперации на Украине. По словам президента страны Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификации соседнего государства, в котором жители Донбасса много лет подвергались геноциду. В РФ беженцам предоставляют социальную и медицинскую помощь, и на первое время селят во временном жилье.