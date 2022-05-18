Екатеринбургский бизнесмен регистрирует товарный знак «Хрюканина»

Слово «хрюканина» стало мемом после того, как его в своем обращении к Владимиру Соловьеву употребил шансонье Новиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

Предприниматель из Екатеринбурга Яков Гринемаер подал заявку на регистрацию товарного знака «Хрюканина». Соответствующие данные опубликованы на сайте Роспатента.

Заявка на регистрацию товарного знака «Хрюканина» была подана 30 апреля 2022 года. В графе заявителя числится индивидуальный предприниматель Гринемаер Яков Яковлевич. Слово ушло в народ после того, как его использовал бард Александр Новиков в своем обращении к телеведущему Владимиру Соловьеву. Он посоветовал журналисту «фильтровать хрюканину».

Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» из-за обилия горожан, которые поддерживают оппозиционные взгляды. Эти слова вызвали широкий общественный резонанс, на них отреагировали многие свердловские VIP, включая Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком».