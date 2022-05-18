Welt: Кулеба разозлился на главу минобороны Германии из-за оружия

18 мая 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

Германия собиралась поставить Украине танки, сообщает Welt Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба разозлился на министра обороны Германии Кристину Ламбрехт во время обсуждения поставок вооружения Киеву. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники. Кулеба был в Германии на встрече глав МИД стран большой семерки и в личном разговоре попросил у Ламбрехт «честно» ответить о поставках танков «Гепард», которые обещали Украине. Он потребовал поставить недостающие боеприпасы для танков или признать, что тема больше обсуждается. «По сообщениям из Киева, это был „трудный разговор“, в котором Кулеба „по-настоящему разозлился“. Украинский министр сказал Ламбрехт „прямо“, что „нехорошо объявлять что-то, зная, что боеприпасов нет“», — пишет Die Welt. В конце апреля сообщалось, что Германия поставит на Украину списанные танки «Гепард». Позже Welt написало, что Берлин не сможет отправить «Гепарды» из-за нехватки боеприпасов. Страны Запада поставляют Украине оружие из-за спецоперации РФ на Украине. Представители стран G7 заявили на встрече, что собираются отправлять вооружение Киеву пока это «необходимо», пишет RT. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Запад ежедневно отправляет им оружие, сообщают «Дни.ру».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба разозлился на министра обороны Германии Кристину Ламбрехт во время обсуждения поставок вооружения Киеву. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники. Кулеба был в Германии на встрече глав МИД стран большой семерки и в личном разговоре попросил у Ламбрехт «честно» ответить о поставках танков «Гепард», которые обещали Украине. Он потребовал поставить недостающие боеприпасы для танков или признать, что тема больше обсуждается. «По сообщениям из Киева, это был „трудный разговор“, в котором Кулеба „по-настоящему разозлился“. Украинский министр сказал Ламбрехт „прямо“, что „нехорошо объявлять что-то, зная, что боеприпасов нет“», — пишет Die Welt. В конце апреля сообщалось, что Германия поставит на Украину списанные танки «Гепард». Позже Welt написало, что Берлин не сможет отправить «Гепарды» из-за нехватки боеприпасов. Страны Запада поставляют Украине оружие из-за спецоперации РФ на Украине. Представители стран G7 заявили на встрече, что собираются отправлять вооружение Киеву пока это «необходимо», пишет RT. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Запад ежедневно отправляет им оружие, сообщают «Дни.ру».