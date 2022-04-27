Германия отправляет на Украину списанные зенитки

27 апреля 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

Германия хочет отдать Украине списанные ЗСУ «Гепард» Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия отправит Украине зенитные самоходные установки (ЗСУ) «Гепард», которые были списаны в 2011 году. Об этом пишет немецкая газета Die Welt. «Согласно неожиданному предложению федерального министра обороны Кристины Ламбрехт, Германия теперь хочет поставить на Украину списанные зенитные танки „Гепард“. Федеральное правительство хочет разрешить экспорт, поставка может осуществляться из бывших запасов Бундесвера», — пишет Die Welt ЗСУ «Гепард» производились в Германии в 1970-х годах, всего было произведено более 430 моделей. В 2011 году Германия списала последние 94 единицы «Гепардов». Ранее Германия уже поставляла Украине списанную технику. Так, в начале апреля ФРГ отправила на Украину бронетранспортеры Marder, которые производились с 1970 по 1975 год и были списаны в 2010 году. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. На фоне начала спецоперации страны Запада увеличили поставки вооружения на Украину. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что бесконечные поставки оружия «дестабилизируют ситуацию в Евразии». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Германия отправит Украине зенитные самоходные установки (ЗСУ) «Гепард», которые были списаны в 2011 году. Об этом пишет немецкая газета Die Welt. «Согласно неожиданному предложению федерального министра обороны Кристины Ламбрехт, Германия теперь хочет поставить на Украину списанные зенитные танки „Гепард“. Федеральное правительство хочет разрешить экспорт, поставка может осуществляться из бывших запасов Бундесвера», — пишет Die Welt ЗСУ «Гепард» производились в Германии в 1970-х годах, всего было произведено более 430 моделей. В 2011 году Германия списала последние 94 единицы «Гепардов». Ранее Германия уже поставляла Украине списанную технику. Так, в начале апреля ФРГ отправила на Украину бронетранспортеры Marder, которые производились с 1970 по 1975 год и были списаны в 2010 году. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. На фоне начала спецоперации страны Запада увеличили поставки вооружения на Украину. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что бесконечные поставки оружия «дестабилизируют ситуацию в Евразии».