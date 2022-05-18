В Курганской области предложили назвать улицу в честь солдата, который погиб в бою при взятии завода «Азовсталь» на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В городе Далматово Курганской области предложили назвать улицу в честь солдата, который погиб во время прорыва украинских военных при взятии завода «Азовсталь» на Украине. С просьбой увековечить память бойца обратились местные жители. Об этом сообщает официальная группа администрации Далматовского района.

«Предлагаю увековечить имя героя Ивана Юшкова, отдавшего жизнь за нашу Родину, а значит за нас, в названии улицы, парка или школы. Имя этого героя должно жить вечно, а школа будет каждый год принимать новых школьников, на улице живут люди, а значит и имя и подвиг нашего земляка не забудется», — говорится в обращении. В администрации Далматовского района пообещали обязательно рассмотреть данное предложение и увековечить имя героя в названии значимых мест города Далматово.

Церемония прощания с гвардии ефрейтором Иваном Юшковым состоялась 18 мая в культурно-досуговом центре города Далматово. На траурном митинге у мемориала «В память павшим, во славу живым» со словами скорби и уважения воину выступили военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов, представитель губернатора региона, начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Моторин и глава Далматовского района Александр Столбов.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кургане увековечат память солдат, погибших в ходе спецоперации на Украине. Имена бойцов упомянут на мемориальных досках в школах, где они учились. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил на открытии обелиска легендарного вертолета МИ-8.