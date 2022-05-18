Курское село обстреляли из минометов со стороны Украины

Жертв и разрушений нет (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Село Алексеевка Курской области попало под минометный обстрел. Огонь велся со стороны украинской границы, сообщил губернатор региона Роман Старовойтов.
«В очередной раз под минометный обстрел попало село Алексеевка Глушковского района…противник целенаправленно целился по вышке сотовой связи, которую только что отремонтировали», — написал Старовойт в своем telegram-канале.
По его словам, атаку ВСУ пресекли российские пограничники пограничников ответным огнем. Пострадавших нет, ущерба тоже, отметил курский губернатор.
Ранее обстрелу подверглось село Солохи в Белгородской области. Инцидент стал уже вторым за неделю.
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