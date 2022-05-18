В пермском министерстве начались новые обыски

Минздрав оказывает содействие силовикам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В подведомственном краевому министерству здравоохранения учреждении «Финансово-хозяйственное управление» сегодня, 18 мая, проходят обыски. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава. Накануне обыски прошли в министерстве закупок.

«Действительно, в ГКУ ПК» проводятся оперативные мероприятия. Сотрудникам правоохранительных органов оказывается необходимое содействие», — отметили в пресс-службе.

Обновлено в 18:33: Вчера, 17 мая, прошли обыски в краевом министерстве закупок. Источники URA.RU в политэлитах региона говорят, что следственные мероприятия связаны с уголовным делом о закупке средств индивидуальной защиты в период борьбы с COVID. Под ударом может оказаться вице-премьер Сергей Никифоров. Источники не исключают, что обыски в подведомственном минздраву учреждении могут быть связаны с этим же уголовным делом.