В пермском министерстве начались новые обыски

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Минздрав оказывает содействие силовикам Фото:

В подведомственном краевому министерству здравоохранения учреждении «Финансово-хозяйственное управление» сегодня, 18 мая, проходят обыски. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава. Накануне обыски прошли в министерстве закупок.

«Действительно, в ГКУ ПК» проводятся оперативные мероприятия. Сотрудникам правоохранительных органов оказывается необходимое содействие», — отметили в пресс-службе.

Обновлено в 18:33: Вчера, 17 мая, прошли обыски в краевом министерстве закупок. Источники URA.RU в политэлитах региона говорят, что следственные мероприятия связаны с уголовным делом о закупке средств индивидуальной защиты в период борьбы с COVID. Под ударом может оказаться вице-премьер Сергей Никифоров. Источники не исключают, что обыски в подведомственном минздраву учреждении могут быть связаны с этим же уголовным делом.

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В подведомственном краевому министерству здравоохранения учреждении «Финансово-хозяйственное управление» сегодня, 18 мая, проходят обыски. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава. Накануне обыски прошли в министерстве закупок. «Действительно, в ГКУ ПК» проводятся оперативные мероприятия. Сотрудникам правоохранительных органов оказывается необходимое содействие», — отметили в пресс-службе. Обновлено в 18:33: Вчера, 17 мая, прошли обыски в краевом министерстве закупок. Источники URA.RU в политэлитах региона говорят, что следственные мероприятия связаны с уголовным делом о закупке средств индивидуальной защиты в период борьбы с COVID. Под ударом может оказаться вице-премьер Сергей Никифоров. Источники не исключают, что обыски в подведомственном минздраву учреждении могут быть связаны с этим же уголовным делом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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