Захарова обвинила ЕС и США в разворовывании Украины

18 мая 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

Мария Захарова высказалась об экспорте зерна из Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз и США собираются разворовать Украину, вывозя оттуда зерно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Представленный Еврокомиссией план действия по содействию экспорта зерновых с Украиной иначе как продразверсткой назвать сложно. По сути объявлена полномасштабная мобилизация по вывозу в Евросоюз доступного украинского зерна. Вы зачем последнее вывозите из Украины?» — сказала Захарова во время брифинга, который транслировался на телеканале «Россия-24». При этом Брюссель заявлял о голодных временах и прогнозировал проблемы с продовольствием на Украине, но они все равно готовы забрать оттуда последнее, высказалась Захарова. Евросоюз собирается опустошить зерновые хранилища на Украине, чтобы получить место для нового урожая. Вывоз зерна из заминированных портов Украины может быть опасен, считают в Кремле. У Украины есть большие запасы зерна, которые стоят около 7,5 млрд долларов, пишет Nation News. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. В связи с этим страны Запада начали поставлять Украине оружие и ввели антироссийские санкции.

Евросоюз и США собираются разворовать Украину, вывозя оттуда зерно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Представленный Еврокомиссией план действия по содействию экспорта зерновых с Украиной иначе как продразверсткой назвать сложно. По сути объявлена полномасштабная мобилизация по вывозу в Евросоюз доступного украинского зерна. Вы зачем последнее вывозите из Украины?» — сказала Захарова во время брифинга, который транслировался на телеканале «Россия-24». При этом Брюссель заявлял о голодных временах и прогнозировал проблемы с продовольствием на Украине, но они все равно готовы забрать оттуда последнее, высказалась Захарова. Евросоюз собирается опустошить зерновые хранилища на Украине, чтобы получить место для нового урожая. Вывоз зерна из заминированных портов Украины может быть опасен, считают в Кремле. У Украины есть большие запасы зерна, которые стоят около 7,5 млрд долларов, пишет Nation News. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. В связи с этим страны Запада начали поставлять Украине оружие и ввели антироссийские санкции.