Волонтеры ЕР помогли найти более 2000 пропавших людей в Мариуполе

18 мая 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Волонтеры МГЕР доставляют гуманитарную помощь, помогают госпитализировать тяжелобольных и разыскивать пропавших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Волонтеры «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) помогли найти более двух тысяч людей, пропавших в Мариуполе. Об этом сообщил председатель объединения Антон Демидов. За помощью к волонтерам обращаются люди, которые не могут связаться со своими родственниками и знакомыми — всего на сайт поисковиков поступило более 11 тысяч заявок с просьбой о помощи. «Всю информацию по итогам выездов мы сразу же передаем родным. Это направление работы будем усиливать, помощи требуется очень много. Мы не только помогаем в поиске, но и в эвакуации — 130 человек уже удалось эвакуировать из Мариуполя», — цитирует Антона Демидова официальный сайт «Единой России». Родственники передают волонтерам через сайт poisk-mariupol.ru адреса тех мест, где в последний раз видели пропавшего человека. После этого туда выезжают участники МГЕР. Так, волонтерам удалось найти Людмилу Васину, которую разыскивал внук из Подмосковья. Установить местоположение женщины удалось с помощью видео, опубликованного в одном из telegram-каналов. Волонтеры также сотрудничают с врачами. Они помогли госпитализировать 1 300 тяжелобольных людей. Кроме того, волонтеры МГЕР обеспечивают жителей отдаленных районов Мариуполя продуктовыми наборами и работают с детьми в гуманитарных центрах «Единой России», сообщил Демидов. Добровольцы организовывают досуг и проводят спортивные мероприятия. Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ. В конце апреля российские войска взяли под контроль Мариуполь. «Единая Россия» открыла в городе центр помощи, в котором организована полевая кухня и пункт медпомощи. Волонтеры МГЕР раздают гуманитарную помощь жителям Мариуполя и помогают беженцам и эвакуированным жителям.

Волонтеры «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) помогли найти более двух тысяч людей, пропавших в Мариуполе. Об этом сообщил председатель объединения Антон Демидов. За помощью к волонтерам обращаются люди, которые не могут связаться со своими родственниками и знакомыми — всего на сайт поисковиков поступило более 11 тысяч заявок с просьбой о помощи. «Всю информацию по итогам выездов мы сразу же передаем родным. Это направление работы будем усиливать, помощи требуется очень много. Мы не только помогаем в поиске, но и в эвакуации — 130 человек уже удалось эвакуировать из Мариуполя», — цитирует Антона Демидова официальный сайт «Единой России». Родственники передают волонтерам через сайт poisk-mariupol.ru адреса тех мест, где в последний раз видели пропавшего человека. После этого туда выезжают участники МГЕР. Так, волонтерам удалось найти Людмилу Васину, которую разыскивал внук из Подмосковья. Установить местоположение женщины удалось с помощью видео, опубликованного в одном из telegram-каналов. Волонтеры также сотрудничают с врачами. Они помогли госпитализировать 1 300 тяжелобольных людей. Кроме того, волонтеры МГЕР обеспечивают жителей отдаленных районов Мариуполя продуктовыми наборами и работают с детьми в гуманитарных центрах «Единой России», сообщил Демидов. Добровольцы организовывают досуг и проводят спортивные мероприятия. Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ. В конце апреля российские войска взяли под контроль Мариуполь. «Единая Россия» открыла в городе центр помощи, в котором организована полевая кухня и пункт медпомощи. Волонтеры МГЕР раздают гуманитарную помощь жителям Мариуполя и помогают беженцам и эвакуированным жителям.