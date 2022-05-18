Националисты обстреляли окраину Херсона, есть жертвы

Украинские националисты обстреляли поселок Чернобаевка на окраине Херсонской области, которую контролируют российские военные. Об этом сообщил глава администрации поселка Юрий Турулев.
«Сегодня один человек погиб на улице Луговая в Чернобаевка. Женщина получила ранения. Ребята ополченцы мимо проезжали, они ее увидели и отвезли в госпиталь», — сказал Турулев в интервью РИА «Новости».
По его словам, националисты использовали ракеты с кассетными боеприпасами. В результате происшествия было повреждено множество домов, там оказались выбиты окна и повреждены крыши. Турулев отметил, что в среду полностью сгорел один дом, в этот момент там не было людей. В понедельник в Чернобаевке в результате обстрела по жилым кварталам погиб мужчина, еще одного ранили и доставили в больницу в тяжелом состоянии. Националисты повредили около десяти домов.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Российские военные контролируют Херсонскую область, власти региона хотят обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о вступлении. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что националисты на Украине используют объекты гражданской инфраструктуры в качестве опорных пунктов и размещают там боеприпасы. По ее словам, националисты ударили «Смерчем» по жилым кварталам Херсона 16 мая. При этом в Херсоне нет российских военных, отметила Захарова, передает Life.
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Украинские националисты обстреляли поселок Чернобаевка на окраине Херсонской области, которую контролируют российские военные. Об этом сообщил глава администрации поселка Юрий Турулев. «Сегодня один человек погиб на улице Луговая в Чернобаевка. Женщина получила ранения. Ребята ополченцы мимо проезжали, они ее увидели и отвезли в госпиталь», — сказал Турулев в интервью РИА «Новости». По его словам, националисты использовали ракеты с кассетными боеприпасами. В результате происшествия было повреждено множество домов, там оказались выбиты окна и повреждены крыши. Турулев отметил, что в среду полностью сгорел один дом, в этот момент там не было людей. В понедельник в Чернобаевке в результате обстрела по жилым кварталам погиб мужчина, еще одного ранили и доставили в больницу в тяжелом состоянии. Националисты повредили около десяти домов. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Российские военные контролируют Херсонскую область, власти региона хотят обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о вступлении. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что националисты на Украине используют объекты гражданской инфраструктуры в качестве опорных пунктов и размещают там боеприпасы. По ее словам, националисты ударили «Смерчем» по жилым кварталам Херсона 16 мая. При этом в Херсоне нет российских военных, отметила Захарова, передает Life.