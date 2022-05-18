Екатеринбургские McDonald’s перестали продавать наборы «Хэппи Милл» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Екатеринбурге рестораны американской сети McDonald’s перестали продавать детские наборы «Хеппи Милл». Об этом рассказали читатели telegram-каналу «Квартал миллионеров».

Причиной исчезновения из меню стала нехватка игрушек, которые шли в наборе. По словам читателей, в ресторане на Малышева 124Б «Хеппи Милл» можно было заказать через терминал самообслуживания, однако позже на кассе сообщали, что в составе игрушки нет. В McDonald’s в торговом центре «Парк Хаус» полностью набор убрали из меню.

Ранее URA.RU сообщало о ажиотаже среди екатеринбуржцев после заявления руководства американской сети о полном прекращении работы в России. Также мы рассказывали, что мэрия Екатеринбурга заблокировала стройку нового ресторана McDonald’s на Фурманова.