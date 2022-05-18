В екатеринбургских McDonald’s закончились наборы для детей

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Макдональдс. Екатеринбург
Екатеринбургские McDonald’s перестали продавать наборы «Хэппи Милл» Фото:

В Екатеринбурге рестораны американской сети McDonald’s перестали продавать детские наборы «Хеппи Милл». Об этом рассказали читатели telegram-каналу «Квартал миллионеров».

Причиной исчезновения из меню стала нехватка игрушек, которые шли в наборе. По словам читателей, в ресторане на Малышева 124Б «Хеппи Милл» можно было заказать через терминал самообслуживания, однако позже на кассе сообщали, что в составе игрушки нет. В McDonald’s в торговом центре «Парк Хаус» полностью набор убрали из меню.

Ранее URA.RU сообщало о ажиотаже среди екатеринбуржцев после заявления руководства американской сети о полном прекращении работы в России. Также мы рассказывали, что мэрия Екатеринбурга заблокировала стройку нового ресторана McDonald’s на Фурманова.

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В Екатеринбурге рестораны американской сети McDonald’s перестали продавать детские наборы «Хеппи Милл». Об этом рассказали читатели telegram-каналу «Квартал миллионеров». Причиной исчезновения из меню стала нехватка игрушек, которые шли в наборе. По словам читателей, в ресторане на Малышева 124Б «Хеппи Милл» можно было заказать через терминал самообслуживания, однако позже на кассе сообщали, что в составе игрушки нет. В McDonald’s в торговом центре «Парк Хаус» полностью набор убрали из меню. Ранее URA.RU сообщало о ажиотаже среди екатеринбуржцев после заявления руководства американской сети о полном прекращении работы в России. Также мы рассказывали, что мэрия Екатеринбурга заблокировала стройку нового ресторана McDonald’s на Фурманова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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