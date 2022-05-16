Екатеринбуржцы атаковали McDonald’s после объявления о закрытии. Фото, видео

16 мая 2022 в 20:08 Размер текста - 17 +

Горожане устроили ажиотаж в ресторанах американской сети McDonald’s в Екатеринбурге после заявления руководства компании о полном прекращении деятельности в России. Об этом сообщает корреспондент URA.RU после похода в рестораны сети. «Горожане начинают толпами посещать McDonald’s. У касс выстроилась очередь, люди продолжают входить в ресторан, некоторые гости ждут заказа по 30 минут», — рассказал корреспондент. Ранее сообщалось, что американская компания McDonald’s объявила о временной приостановке работы своих ресторанов в РФ с 14 марта из-за проведения спецоперации российских Вооруженных сил на Украине. Накануне, вечером 13 марта, екатеринбуржцы атаковали рестораны сети, но филиалы в Екатеринбурге остались открытыми для посетителей. Американская сеть фастфуда 16 мая заявила о своем окончательном уходе из РФ, однако позднее стало известно, что рестораны в России подвергнутся ребрендингу. В филиалах Екатеринбурга также была названа причина, почему рестораны не закроют.