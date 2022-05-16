Екатеринбуржцы атаковали McDonald’s после объявления о закрытии. Фото, видео

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Макдональдс. Екатеринбург
Некоторые екатеринбуржцы ждут своего заказа 30 минут Фото:
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Горожане устроили ажиотаж в ресторанах американской сети McDonald’s в Екатеринбурге после заявления руководства компании о полном прекращении деятельности в России. Об этом сообщает корреспондент URA.RU после похода в рестораны сети.

«Горожане начинают толпами посещать McDonald’s. У касс выстроилась очередь, люди продолжают входить в ресторан, некоторые гости ждут заказа по 30 минут», — рассказал корреспондент.

Ранее сообщалось, что американская компания McDonald’s объявила о временной приостановке работы своих ресторанов в РФ с 14 марта из-за проведения спецоперации российских Вооруженных сил на Украине. Накануне, вечером 13 марта, екатеринбуржцы атаковали рестораны сети, но филиалы в Екатеринбурге остались открытыми для посетителей. Американская сеть фастфуда 16 мая заявила о своем окончательном уходе из РФ, однако позднее стало известно, что рестораны в России подвергнутся ребрендингу. В филиалах Екатеринбурга также была названа причина, почему рестораны не закроют.

Макдональдс. Екатеринбург
Фото:
Макдональдс. Екатеринбург
Фото:
Макдональдс. Екатеринбург
Фото:
Макдональдс. Екатеринбург
Фото:

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Горожане устроили ажиотаж в ресторанах американской сети McDonald’s в Екатеринбурге после заявления руководства компании о полном прекращении деятельности в России. Об этом сообщает корреспондент URA.RU после похода в рестораны сети. «Горожане начинают толпами посещать McDonald’s. У касс выстроилась очередь, люди продолжают входить в ресторан, некоторые гости ждут заказа по 30 минут», — рассказал корреспондент. Ранее сообщалось, что американская компания McDonald’s объявила о временной приостановке работы своих ресторанов в РФ с 14 марта из-за проведения спецоперации российских Вооруженных сил на Украине. Накануне, вечером 13 марта, екатеринбуржцы атаковали рестораны сети, но филиалы в Екатеринбурге остались открытыми для посетителей. Американская сеть фастфуда 16 мая заявила о своем окончательном уходе из РФ, однако позднее стало известно, что рестораны в России подвергнутся ребрендингу. В филиалах Екатеринбурга также была названа причина, почему рестораны не закроют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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