Мэрия заблокировала стройку нового McDonald’s в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Закрыли McDonald's на площади 1905 года. Екатеринбург, большой златоуст, фонарь, колокольня, маккафе, максимильяновская церковь, макдоналдс, вывеска, питание
Обе заявки приходили в мэрию еще зимой Фото:

Мэрия Екатеринбурга отказала владельцу франшизы McDonald’s — «Региональной сети предприятий питания» (ООО «СПП») — в строительстве ресторана рядом с жилым домом на ул. Фурманова, 105. По данным URA.RU, первый запрос пришел еще в январе 2022-го.

«Но вскоре ООО „СПП“ отозвало заявку [на выдачу разрешения на строительство]. В феврале они обратились [в мэрию] повторно. Но получили отказ из-за непорядка в документах. Новых заявок с тех пор не было», — поделился источник, близкий к муниципальной власти. В пресс-службе горадминистрации информацию подтвердили. В «СПП» к моменту публикации не ответили на звонок URA.RU.

Новость по теме
Bloomberg: McDonald’s окончательно уходит из России

Компания владеет всеми McDonald’s в торговых центрах Екатеринбурга, а также на улицах Малышева, Бебеля, Челюскинцев и Халтурина. О ее планах построить еще один «Макдоналдс» — на ул. Фурманова, 105 — стало известно в апреле. Площадь спроектированного здания — 1404 квадратных метра, возвести его хотели в 2022—2023 годах.

15 марта сеть McDonald’s объявила о временной приостановке деятельности в РФ. Тогда эта мера называлась временной. А 16 мая центральный офис McDonald’s заявил, что компания вообще уходит из России. В марте екатеринбургские рестораны, принадлежащие «СПП», не закрывались. Такое же решение владельцы франшизы, похоже, приняли и сейчас.

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Мэрия Екатеринбурга отказала владельцу франшизы McDonald’s — «Региональной сети предприятий питания» (ООО «СПП») — в строительстве ресторана рядом с жилым домом на ул. Фурманова, 105. По данным URA.RU, первый запрос пришел еще в январе 2022-го. «Но вскоре ООО „СПП“ отозвало заявку [на выдачу разрешения на строительство]. В феврале они обратились [в мэрию] повторно. Но получили отказ из-за непорядка в документах. Новых заявок с тех пор не было», — поделился источник, близкий к муниципальной власти. В пресс-службе горадминистрации информацию подтвердили. В «СПП» к моменту публикации не ответили на звонок URA.RU. Компания владеет всеми McDonald’s в торговых центрах Екатеринбурга, а также на улицах Малышева, Бебеля, Челюскинцев и Халтурина. О ее планах построить еще один «Макдоналдс» — на ул. Фурманова, 105 — стало известно в апреле. Площадь спроектированного здания — 1404 квадратных метра, возвести его хотели в 2022—2023 годах. 15 марта сеть McDonald’s объявила о временной приостановке деятельности в РФ. Тогда эта мера называлась временной. А 16 мая центральный офис McDonald’s заявил, что компания вообще уходит из России. В марте екатеринбургские рестораны, принадлежащие «СПП», не закрывались. Такое же решение владельцы франшизы, похоже, приняли и сейчас.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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