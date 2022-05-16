Обе заявки приходили в мэрию еще зимой Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга отказала владельцу франшизы McDonald’s — «Региональной сети предприятий питания» (ООО «СПП») — в строительстве ресторана рядом с жилым домом на ул. Фурманова, 105. По данным URA.RU, первый запрос пришел еще в январе 2022-го.

«Но вскоре ООО „СПП“ отозвало заявку [на выдачу разрешения на строительство]. В феврале они обратились [в мэрию] повторно. Но получили отказ из-за непорядка в документах. Новых заявок с тех пор не было», — поделился источник, близкий к муниципальной власти. В пресс-службе горадминистрации информацию подтвердили. В «СПП» к моменту публикации не ответили на звонок URA.RU.

Компания владеет всеми McDonald’s в торговых центрах Екатеринбурга, а также на улицах Малышева, Бебеля, Челюскинцев и Халтурина. О ее планах построить еще один «Макдоналдс» — на ул. Фурманова, 105 — стало известно в апреле. Площадь спроектированного здания — 1404 квадратных метра, возвести его хотели в 2022—2023 годах.

15 марта сеть McDonald’s объявила о временной приостановке деятельности в РФ. Тогда эта мера называлась временной. А 16 мая центральный офис McDonald’s заявил, что компания вообще уходит из России. В марте екатеринбургские рестораны, принадлежащие «СПП», не закрывались. Такое же решение владельцы франшизы, похоже, приняли и сейчас.