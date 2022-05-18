Турция выдвинула 10 требований для вступления Финляндии в НАТО

Турция прислала Финляндии и Швеции 10 требований Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Турция передала Финляндии и Швеции манифест из 10 требований, которые они должны выполнить для вступления в НАТО. Об этом пишет агентство Sabah.

«Для того, чтобы Турция находилась в „союзных“ отношениях с этими двумя странами, должны быть выполнены 10 условий Анкары. Это уточнении позиции Финляндии и Швеции о том, что запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) и ее „производные“ являются „террористическими организациями“. Турция требует от Швеции и Финляндии прекратить принимать в парламентах членов организаций, которых Анкара считает террористическими», — пишет Sabah.

По информации агентства, Турция также требует от Финляндии и Швеции ускорить процедуру экстрадиции разыскиваемых членов запрещенных на ее территории организаций. А также перестать оказывать поддержку действиям, которые подрывают безопасность Турции.

Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. Заявку оформили в штаб-квартире Альянса. Турция выступает резко против членства Финляндии и Швеции в НАТО. Лидер государства Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция «не может сказать да» этим странам.