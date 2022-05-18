Тобольская поэтесса посвятила стих Путину и спецоперации

19 мая 2022 в 01:12 Размер текста - 17 +

Староненко посвятила стихотворение Путину и спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нина Староненко из Тобольска написала патриотическое стихотворение в поддержку президента России Владимира Путина и его решения о проведении спецоперации на Украине. Свое сочинение поэтесса прочла в эфире программы «Тобольское время». «Мы — россияне, мы непобедимы — России президент такой один! Мы, русские, за дружбу всех народов — долой нацизм и долой войну! Владимир Путин, русского сам рода, не даст в обиду он свою страну! <…> Запомните все те, кто злобой дышит, вам не видать России, как ушей! А если у кого поедет крыша — с лица Земли сотрем вас всех взашей!» — говорится в тексте стихотворения. Кроме того, она отметила, что если бы Россия не начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации, то случилась бы война. «Если бы не сделали первый шаг, как подсчитал Владимир Владимирович, и они (украинцы — прим.ред) это увидели, то у нас бы, скорее всего, была война», — сказала Староненко в эфире «Тобольского времени». Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение для защиты жителей ДНР и ЛНР от восьмилетнего геноцида.

Нина Староненко из Тобольска написала патриотическое стихотворение в поддержку президента России Владимира Путина и его решения о проведении спецоперации на Украине. Свое сочинение поэтесса прочла в эфире программы «Тобольское время». «Мы — россияне, мы непобедимы — России президент такой один! Мы, русские, за дружбу всех народов — долой нацизм и долой войну! Владимир Путин, русского сам рода, не даст в обиду он свою страну! <…> Запомните все те, кто злобой дышит, вам не видать России, как ушей! А если у кого поедет крыша — с лица Земли сотрем вас всех взашей!» — говорится в тексте стихотворения. Кроме того, она отметила, что если бы Россия не начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации, то случилась бы война. «Если бы не сделали первый шаг, как подсчитал Владимир Владимирович, и они (украинцы — прим.ред) это увидели, то у нас бы, скорее всего, была война», — сказала Староненко в эфире «Тобольского времени». Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение для защиты жителей ДНР и ЛНР от восьмилетнего геноцида.