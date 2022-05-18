В России появятся отечественные станции сотовой связи 19 мая 2022 в 06:11 Размер текста - 17 + В Подмосковье начнут производить базовые станции LTE и 5G Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российская технологическая компания «Ядро» (Yadro), входящая в «ИКС Холдинг», займется разработкой станций LTE и 5G. Об этом сообщает « Коммерсант ». По словам источников газеты, Yadro собирается производить отечественные базовые станции LTE и 5G. Ранее компания зарегистрировала ООО «Ядро центр технологий мобильной связи», направленную на научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Статья по теме Правительство РФ готовит выпуск аналогов санкционных товаров Конкурировать «Ядру» придется со «Спектром», входящим в структуру «Ростеха», который занимается развитием аналогичного проекта. По словам гендиректора Yadro Алексея Шелобкова, производство будет развернуто на заводе в Дубне (Московская область). Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Власти отмечают, что ищут новые способы импортозамещения и замены поставщиков из недружественных стран на российских производителей. Президент России Владимир Путин поставил жесткие сроки по импортозамещению. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением. Российская технологическая компания «Ядро» (Yadro), входящая в «ИКС Холдинг», займется разработкой станций LTE и 5G. Об этом сообщает «Коммерсант». По словам источников газеты, Yadro собирается производить отечественные базовые станции LTE и 5G. Ранее компания зарегистрировала ООО «Ядро центр технологий мобильной связи», направленную на научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Конкурировать «Ядру» придется со «Спектром», входящим в структуру «Ростеха», который занимается развитием аналогичного проекта. По словам гендиректора Yadro Алексея Шелобкова, производство будет развернуто на заводе в Дубне (Московская область). Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Власти отмечают, что ищут новые способы импортозамещения и замены поставщиков из недружественных стран на российских производителей. Президент России Владимир Путин поставил жесткие сроки по импортозамещению. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям