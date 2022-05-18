18 мая 2022

В России появятся отечественные станции сотовой связи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городской жанр. Пермь, сотовая связь, антенна, антенны, сотовая вышка
В Подмосковье начнут производить базовые станции LTE и 5G Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Российская технологическая компания «Ядро» (Yadro), входящая в «ИКС Холдинг», займется разработкой станций LTE и 5G. Об этом сообщает «Коммерсант».

По словам источников газеты, Yadro собирается производить отечественные базовые станции LTE и 5G. Ранее компания зарегистрировала ООО «Ядро центр технологий мобильной связи», направленную на научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Статья по теме
Правительство РФ готовит выпуск аналогов санкционных товаров

Конкурировать «Ядру» придется со «Спектром», входящим в структуру «Ростеха», который занимается развитием аналогичного проекта. По словам гендиректора Yadro Алексея Шелобкова, производство будет развернуто на заводе в Дубне (Московская область).

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Власти отмечают, что ищут новые способы импортозамещения и замены поставщиков из недружественных стран на российских производителей. Президент России Владимир Путин поставил жесткие сроки по импортозамещению. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
Российская технологическая компания «Ядро» (Yadro), входящая в «ИКС Холдинг», займется разработкой станций LTE и 5G. Об этом сообщает «Коммерсант». По словам источников газеты, Yadro собирается производить отечественные базовые станции LTE и 5G. Ранее компания зарегистрировала ООО «Ядро центр технологий мобильной связи», направленную на научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Конкурировать «Ядру» придется со «Спектром», входящим в структуру «Ростеха», который занимается развитием аналогичного проекта. По словам гендиректора Yadro Алексея Шелобкова, производство будет развернуто на заводе в Дубне (Московская область). Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Власти отмечают, что ищут новые способы импортозамещения и замены поставщиков из недружественных стран на российских производителей. Президент России Владимир Путин поставил жесткие сроки по импортозамещению. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...