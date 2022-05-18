Путин показал, когда Россия снизит зависимость от импорта

Президент РФ Владимир Путин ускоряет импортозамещение. Реальный срок для создания собственных разработок, которые придут на смену заграничным товарам, — полтора-два года. Тем самым Путин подстегивает бизнес и науку и успокаивает россиян, давая понять, что страна переживет уход западных компаний с отечественного рынка, объясняют эксперты встречу Владимира Путина с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым 18 мая. Для бизнеса это еще и шанс войти в проекты госкорпорации, говорят политологи.
Само название ежегодного отчета главы «Ростеха» перед президентом прозвучало как девиз текущего дня — «Среда для развития нового». Хотя доклад был посвящен итогам работы госкорпорации в 2021 году. Согласно документу, консолидированная выручка выросла почти на 10% и достигла 2,06 млрд рублей, а чистая прибыль — увеличилась почти на 47% и составила 163,5 млрд рублей.
Глава Ростеха Сергей Чемезов отчитался перед президентом о проделанной работе в 2021 году
Основу производства «Ростеха» по-прежнему составляет продукция для оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Разработан боевой беспилотный летательный аппарат «Охотник». Модернизирован ракетоносец Ту-160М — фактически создана новая машина, отметил Чемезов, так как в ней новые двигатель, бортовое оборудование и т. д. Создан тактический самолет Checkmate. «Легкий?» — уточнил президент Путин характеристики самолета, прототип которого он уже видел на авиасалоне МАКС-2021. Чемезов подтвердил, подчеркнув, что «самолет способен эффективно противостоять самолетам пятого [последнего] поколения в дальних и ближних боях».
Однако основная часть встречи была посвящена гражданской продукции предприятий «Ростеха». Как отметил Чемезов, ее доля в консолидированной выручке превысила 45%. К 2030 году планируется довести ее до 50%, однако глава госкорпорации дал понять: есть основания надеяться, что эта планка будет преодолена гораздо раньше. «Хорошо», — одобрительно отозвался президент.
Новый пассажирский самолет МС-21 создается уже с использованием российских композитных материалов
Чемезов показал, что в основе производства «Ростеха» лежат инновации. По его словам, в прошлом году завершена разработка 233 инновационных продуктов (в том числе самолет МС-21—300 с крылом из российского композита, офшорный вертолет Ми-171АЗ для обслуживания морских буровых платформ), оформлено 834 патента и 474 ноу-хау. В целом, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы потрачено 170 млрд рублей.
Значительную часть в гражданском производстве «Ростеха» занимают «КамАЗ» и «Вертолеты России», Объединенная авиастроительная корпорация, которая «начала производить гражданские самолеты в большом количестве». «Теперь есть шанс занять внутренний рынок», — заметил президент Путин.
Кроме того, «Ростех» нарастил долю собственной продукции для здравоохранения: это и лекарства (производитель вакцин холдинг «Нацимбио»), и магнитотерапевтический аппарат Diathera для лечения и профилактики заболеваний глаз, и препарат «КОВИД-глобулин», и аппараты ИВЛ, и концентратор кислорода Oxipolus. На вопрос Путина, сколько времени потребовалось компаниям «Ростеха», чтобы создать это все, Чемезов ответил — полтора-два года.
«По большому счету за полтора-два года можно выйти на импортозамещение по тем продуктам, которые сейчас трудно завозить по импорту», — заметил Путин.
Ростеху понадобилось около двух лет, чтобы разработать современные препараты ИВЛ, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов
Эта встреча стала показателем того, что «в чрезвычайных условиях» власти будут опираться на структуры, которые работают в ОПК, в частности, на компании «Ростеха», пояснил URA.RU политолог Дмитрий Нечаев. «Именно ОПК является носителем новых индустриальных, инновационных технологий. Они самые надежные в плане тиражирования в гражданско-промышленном комплексе. Это осознание есть на всех уровнях власти, и Путин хотел бы, чтобы эти технологии были как можно быстрее реализованы в гражданском производстве, и не только для системы здравоохранения. И в структурах „Ростеха“ есть предложения бизнесу о сотрудничестве», — отметил Нечаев.
Президент попытался донести, что в условиях жесткого давления Запада Россия может решать задачи по импортозамещению быстрее, и стремится заставить промышленность работать максимально эффективно, считает руководитель Института нового общества Василий Колташов.
«До сих пор Путину представляли красивые доклады о том, что мы можем производить. Но получалось, что производства не были полностью локализованы. Путин пытается побудить не к художественной, а к созидательной деятельности. „Ростех“ может стать структурой во главе технологического развития», — пояснил эксперт.
Встречей с Чемезовым президент Путин донес сигнал до российского бизнеса, показав, что условия для развития, для создания новых технологий и востребованность в нем есть, пояснил эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. Бизнес должен смелее заполнять освободившиеся ниши и способствовать решению стратегических задач, считает политолог. «Экстремальные условия вынуждают действовать максимально эффективно», — сказал Карягин.
Похожего мнения придерживается и политолог Дмитрий Нечаев. По его словам, президент показал всему обществу, что за короткие сроки можно наладить собственное производство, получить собственные разработки. Но к этому процессу, помимо бизнеса, должна подключиться и наука. «Несмотря на определенные сложности, ситуация дает окно возможностей, чтобы заняться реальным импортозамещением, а не имитацией, как было все предыдущие годы», — резюмировал эксперт.
Президент РФ Владимир Путин ускоряет импортозамещение. Реальный срок для создания собственных разработок, которые придут на смену заграничным товарам, — полтора-два года. Тем самым Путин подстегивает бизнес и науку и успокаивает россиян, давая понять, что страна переживет уход западных компаний с отечественного рынка, объясняют эксперты встречу Владимира Путина с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым 18 мая. Для бизнеса это еще и шанс войти в проекты госкорпорации, говорят политологи. Само название ежегодного отчета главы «Ростеха» перед президентом прозвучало как девиз текущего дня — «Среда для развития нового». Хотя доклад был посвящен итогам работы госкорпорации в 2021 году. Согласно документу, консолидированная выручка выросла почти на 10% и достигла 2,06 млрд рублей, а чистая прибыль — увеличилась почти на 47% и составила 163,5 млрд рублей. Основу производства «Ростеха» по-прежнему составляет продукция для оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Разработан боевой беспилотный летательный аппарат «Охотник». Модернизирован ракетоносец Ту-160М — фактически создана новая машина, отметил Чемезов, так как в ней новые двигатель, бортовое оборудование и т. д. Создан тактический самолет Checkmate. «Легкий?» — уточнил президент Путин характеристики самолета, прототип которого он уже видел на авиасалоне МАКС-2021. Чемезов подтвердил, подчеркнув, что «самолет способен эффективно противостоять самолетам пятого [последнего] поколения в дальних и ближних боях». Однако основная часть встречи была посвящена гражданской продукции предприятий «Ростеха». Как отметил Чемезов, ее доля в консолидированной выручке превысила 45%. К 2030 году планируется довести ее до 50%, однако глава госкорпорации дал понять: есть основания надеяться, что эта планка будет преодолена гораздо раньше. «Хорошо», — одобрительно отозвался президент. Чемезов показал, что в основе производства «Ростеха» лежат инновации. По его словам, в прошлом году завершена разработка 233 инновационных продуктов (в том числе самолет МС-21—300 с крылом из российского композита, офшорный вертолет Ми-171АЗ для обслуживания морских буровых платформ), оформлено 834 патента и 474 ноу-хау. В целом, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы потрачено 170 млрд рублей. Значительную часть в гражданском производстве «Ростеха» занимают «КамАЗ» и «Вертолеты России», Объединенная авиастроительная корпорация, которая «начала производить гражданские самолеты в большом количестве». «Теперь есть шанс занять внутренний рынок», — заметил президент Путин. Кроме того, «Ростех» нарастил долю собственной продукции для здравоохранения: это и лекарства (производитель вакцин холдинг «Нацимбио»), и магнитотерапевтический аппарат Diathera для лечения и профилактики заболеваний глаз, и препарат «КОВИД-глобулин», и аппараты ИВЛ, и концентратор кислорода Oxipolus. На вопрос Путина, сколько времени потребовалось компаниям «Ростеха», чтобы создать это все, Чемезов ответил — полтора-два года. «По большому счету за полтора-два года можно выйти на импортозамещение по тем продуктам, которые сейчас трудно завозить по импорту», — заметил Путин. Эта встреча стала показателем того, что «в чрезвычайных условиях» власти будут опираться на структуры, которые работают в ОПК, в частности, на компании «Ростеха», пояснил URA.RU политолог Дмитрий Нечаев. «Именно ОПК является носителем новых индустриальных, инновационных технологий. Они самые надежные в плане тиражирования в гражданско-промышленном комплексе. Это осознание есть на всех уровнях власти, и Путин хотел бы, чтобы эти технологии были как можно быстрее реализованы в гражданском производстве, и не только для системы здравоохранения. И в структурах „Ростеха“ есть предложения бизнесу о сотрудничестве», — отметил Нечаев. Президент попытался донести, что в условиях жесткого давления Запада Россия может решать задачи по импортозамещению быстрее, и стремится заставить промышленность работать максимально эффективно, считает руководитель Института нового общества Василий Колташов. «До сих пор Путину представляли красивые доклады о том, что мы можем производить. Но получалось, что производства не были полностью локализованы. Путин пытается побудить не к художественной, а к созидательной деятельности. „Ростех“ может стать структурой во главе технологического развития», — пояснил эксперт. Встречей с Чемезовым президент Путин донес сигнал до российского бизнеса, показав, что условия для развития, для создания новых технологий и востребованность в нем есть, пояснил эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. Бизнес должен смелее заполнять освободившиеся ниши и способствовать решению стратегических задач, считает политолог. «Экстремальные условия вынуждают действовать максимально эффективно», — сказал Карягин. Похожего мнения придерживается и политолог Дмитрий Нечаев. По его словам, президент показал всему обществу, что за короткие сроки можно наладить собственное производство, получить собственные разработки. Но к этому процессу, помимо бизнеса, должна подключиться и наука. «Несмотря на определенные сложности, ситуация дает окно возможностей, чтобы заняться реальным импортозамещением, а не имитацией, как было все предыдущие годы», — резюмировал эксперт.