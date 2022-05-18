Путин показал, когда Россия снизит зависимость от импорта

Ключевую роль в этом процессе президент отвел Чемезову и «Ростеху»

18 мая 2022 в 19:42 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин определил жесткие сроки по замещению импорта Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин ускоряет импортозамещение. Реальный срок для создания собственных разработок, которые придут на смену заграничным товарам, — полтора-два года. Тем самым Путин подстегивает бизнес и науку и успокаивает россиян, давая понять, что страна переживет уход западных компаний с отечественного рынка, объясняют эксперты встречу Владимира Путина с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым 18 мая. Для бизнеса это еще и шанс войти в проекты госкорпорации, говорят политологи. Само название ежегодного отчета главы «Ростеха» перед президентом прозвучало как девиз текущего дня — «Среда для развития нового». Хотя доклад был посвящен итогам работы госкорпорации в 2021 году. Согласно документу, консолидированная выручка выросла почти на 10% и достигла 2,06 млрд рублей, а чистая прибыль — увеличилась почти на 47% и составила 163,5 млрд рублей. Глава Ростеха Сергей Чемезов отчитался перед президентом о проделанной работе в 2021 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Основу производства «Ростеха» по-прежнему составляет продукция для оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Разработан боевой беспилотный летательный аппарат «Охотник». Модернизирован ракетоносец Ту-160М — фактически создана новая машина, отметил Чемезов, так как в ней новые двигатель, бортовое оборудование и т. д. Создан тактический самолет Checkmate. «Легкий?» — уточнил президент Путин характеристики самолета, прототип которого он уже видел на авиасалоне МАКС-2021. Чемезов подтвердил, подчеркнув, что «самолет способен эффективно противостоять самолетам пятого [последнего] поколения в дальних и ближних боях». Однако основная часть встречи была посвящена гражданской продукции предприятий «Ростеха». Как отметил Чемезов, ее доля в консолидированной выручке превысила 45%. К 2030 году планируется довести ее до 50%, однако глава госкорпорации дал понять: есть основания надеяться, что эта планка будет преодолена гораздо раньше. «Хорошо», — одобрительно отозвался президент. Новый пассажирский самолет МС-21 создается уже с использованием российских композитных материалов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Чемезов показал, что в основе производства «Ростеха» лежат инновации. По его словам, в прошлом году завершена разработка 233 инновационных продуктов (в том числе самолет МС-21—300 с крылом из российского композита, офшорный вертолет Ми-171АЗ для обслуживания морских буровых платформ), оформлено 834 патента и 474 ноу-хау. В целом, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы потрачено 170 млрд рублей. Значительную часть в гражданском производстве «Ростеха» занимают «КамАЗ» и «Вертолеты России», Объединенная авиастроительная корпорация, которая «начала производить гражданские самолеты в большом количестве». «Теперь есть шанс занять внутренний рынок», — заметил президент Путин. Кроме того, «Ростех» нарастил долю собственной продукции для здравоохранения: это и лекарства (производитель вакцин холдинг «Нацимбио»), и магнитотерапевтический аппарат Diathera для лечения и профилактики заболеваний глаз, и препарат «КОВИД-глобулин», и аппараты ИВЛ, и концентратор кислорода Oxipolus. На вопрос Путина, сколько времени потребовалось компаниям «Ростеха», чтобы создать это все, Чемезов ответил — полтора-два года. «По большому счету за полтора-два года можно выйти на импортозамещение по тем продуктам, которые сейчас трудно завозить по импорту», — заметил Путин. Ростеху понадобилось около двух лет, чтобы разработать современные препараты ИВЛ, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов Фото: Анна Майорова © URA.RU Эта встреча стала показателем того, что «в чрезвычайных условиях» власти будут опираться на структуры, которые работают в ОПК, в частности, на компании «Ростеха», пояснил URA.RU политолог Дмитрий Нечаев. «Именно ОПК является носителем новых индустриальных, инновационных технологий. Они самые надежные в плане тиражирования в гражданско-промышленном комплексе. Это осознание есть на всех уровнях власти, и Путин хотел бы, чтобы эти технологии были как можно быстрее реализованы в гражданском производстве, и не только для системы здравоохранения. И в структурах „Ростеха“ есть предложения бизнесу о сотрудничестве», — отметил Нечаев. Президент попытался донести, что в условиях жесткого давления Запада Россия может решать задачи по импортозамещению быстрее, и стремится заставить промышленность работать максимально эффективно, считает руководитель Института нового общества Василий Колташов. «До сих пор Путину представляли красивые доклады о том, что мы можем производить. Но получалось, что производства не были полностью локализованы. Путин пытается побудить не к художественной, а к созидательной деятельности. „Ростех“ может стать структурой во главе технологического развития», — пояснил эксперт. Встречей с Чемезовым президент Путин донес сигнал до российского бизнеса, показав, что условия для развития, для создания новых технологий и востребованность в нем есть, пояснил эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. Бизнес должен смелее заполнять освободившиеся ниши и способствовать решению стратегических задач, считает политолог. «Экстремальные условия вынуждают действовать максимально эффективно», — сказал Карягин. Статья по теме Правительство РФ готовит выпуск аналогов санкционных товаров Похожего мнения придерживается и политолог Дмитрий Нечаев. По его словам, президент показал всему обществу, что за короткие сроки можно наладить собственное производство, получить собственные разработки. Но к этому процессу, помимо бизнеса, должна подключиться и наука. «Несмотря на определенные сложности, ситуация дает окно возможностей, чтобы заняться реальным импортозамещением, а не имитацией, как было все предыдущие годы», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин ускоряет импортозамещение. Реальный срок для создания собственных разработок, которые придут на смену заграничным товарам, — полтора-два года. Тем самым Путин подстегивает бизнес и науку и успокаивает россиян, давая понять, что страна переживет уход западных компаний с отечественного рынка, объясняют эксперты встречу Владимира Путина с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым 18 мая. Для бизнеса это еще и шанс войти в проекты госкорпорации, говорят политологи. Само название ежегодного отчета главы «Ростеха» перед президентом прозвучало как девиз текущего дня — «Среда для развития нового». Хотя доклад был посвящен итогам работы госкорпорации в 2021 году. Согласно документу, консолидированная выручка выросла почти на 10% и достигла 2,06 млрд рублей, а чистая прибыль — увеличилась почти на 47% и составила 163,5 млрд рублей. Основу производства «Ростеха» по-прежнему составляет продукция для оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Разработан боевой беспилотный летательный аппарат «Охотник». Модернизирован ракетоносец Ту-160М — фактически создана новая машина, отметил Чемезов, так как в ней новые двигатель, бортовое оборудование и т. д. Создан тактический самолет Checkmate. «Легкий?» — уточнил президент Путин характеристики самолета, прототип которого он уже видел на авиасалоне МАКС-2021. Чемезов подтвердил, подчеркнув, что «самолет способен эффективно противостоять самолетам пятого [последнего] поколения в дальних и ближних боях». Однако основная часть встречи была посвящена гражданской продукции предприятий «Ростеха». Как отметил Чемезов, ее доля в консолидированной выручке превысила 45%. К 2030 году планируется довести ее до 50%, однако глава госкорпорации дал понять: есть основания надеяться, что эта планка будет преодолена гораздо раньше. «Хорошо», — одобрительно отозвался президент. Чемезов показал, что в основе производства «Ростеха» лежат инновации. По его словам, в прошлом году завершена разработка 233 инновационных продуктов (в том числе самолет МС-21—300 с крылом из российского композита, офшорный вертолет Ми-171АЗ для обслуживания морских буровых платформ), оформлено 834 патента и 474 ноу-хау. В целом, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы потрачено 170 млрд рублей. Значительную часть в гражданском производстве «Ростеха» занимают «КамАЗ» и «Вертолеты России», Объединенная авиастроительная корпорация, которая «начала производить гражданские самолеты в большом количестве». «Теперь есть шанс занять внутренний рынок», — заметил президент Путин. Кроме того, «Ростех» нарастил долю собственной продукции для здравоохранения: это и лекарства (производитель вакцин холдинг «Нацимбио»), и магнитотерапевтический аппарат Diathera для лечения и профилактики заболеваний глаз, и препарат «КОВИД-глобулин», и аппараты ИВЛ, и концентратор кислорода Oxipolus. На вопрос Путина, сколько времени потребовалось компаниям «Ростеха», чтобы создать это все, Чемезов ответил — полтора-два года. «По большому счету за полтора-два года можно выйти на импортозамещение по тем продуктам, которые сейчас трудно завозить по импорту», — заметил Путин. Эта встреча стала показателем того, что «в чрезвычайных условиях» власти будут опираться на структуры, которые работают в ОПК, в частности, на компании «Ростеха», пояснил URA.RU политолог Дмитрий Нечаев. «Именно ОПК является носителем новых индустриальных, инновационных технологий. Они самые надежные в плане тиражирования в гражданско-промышленном комплексе. Это осознание есть на всех уровнях власти, и Путин хотел бы, чтобы эти технологии были как можно быстрее реализованы в гражданском производстве, и не только для системы здравоохранения. И в структурах „Ростеха“ есть предложения бизнесу о сотрудничестве», — отметил Нечаев. Президент попытался донести, что в условиях жесткого давления Запада Россия может решать задачи по импортозамещению быстрее, и стремится заставить промышленность работать максимально эффективно, считает руководитель Института нового общества Василий Колташов. «До сих пор Путину представляли красивые доклады о том, что мы можем производить. Но получалось, что производства не были полностью локализованы. Путин пытается побудить не к художественной, а к созидательной деятельности. „Ростех“ может стать структурой во главе технологического развития», — пояснил эксперт. Встречей с Чемезовым президент Путин донес сигнал до российского бизнеса, показав, что условия для развития, для создания новых технологий и востребованность в нем есть, пояснил эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. Бизнес должен смелее заполнять освободившиеся ниши и способствовать решению стратегических задач, считает политолог. «Экстремальные условия вынуждают действовать максимально эффективно», — сказал Карягин. Похожего мнения придерживается и политолог Дмитрий Нечаев. По его словам, президент показал всему обществу, что за короткие сроки можно наладить собственное производство, получить собственные разработки. Но к этому процессу, помимо бизнеса, должна подключиться и наука. «Несмотря на определенные сложности, ситуация дает окно возможностей, чтобы заняться реальным импортозамещением, а не имитацией, как было все предыдущие годы», — резюмировал эксперт.