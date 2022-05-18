Консульство РФ в США добилось открытия счета, несмотря на санкции 19 мая 2022 в 06:54 Размер текста - 17 + Генконсульство РФ в США смогло разморозить банковский счет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Генконсульство РФ в Хьюстоне (США) добилось возобновления банковского обслуживания, приостановленное из-за санкций против России еще в марте. Об этом сообщил генеральный консул Александр Захаров. «На днях получили сообщение о согласии на открытие счета», — сказал Захаров, передает РИА «Новости». Bank of America заморозил счета российских генконсульств в Хьюстоне в марте из-за антироссийских санкций. Ранее сообщалось, что Bank оf America заблокировал средства генконсульства России в Нью-Йорке. Дипмиссия была вынуждена расходовать запас наличных средств, об этом рассказал и. о. генконсула Вячеслав Славкин. Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других государств начали вводить масштабные антироссийские санкции после объявления спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на Россию оказывает негативное влияние и для самих западных стран. Это видно из нарушения систем расчетов и логистики, роста инфляции и разрушения кооперационных связей, пояснял Путин. Генконсульство РФ в Хьюстоне (США) добилось возобновления банковского обслуживания, приостановленное из-за санкций против России еще в марте. Об этом сообщил генеральный консул Александр Захаров. «На днях получили сообщение о согласии на открытие счета», — сказал Захаров, передает РИА «Новости». Bank of America заморозил счета российских генконсульств в Хьюстоне в марте из-за антироссийских санкций. Ранее сообщалось, что Bank оf America заблокировал средства генконсульства России в Нью-Йорке. Дипмиссия была вынуждена расходовать запас наличных средств, об этом рассказал и. о. генконсула Вячеслав Славкин. Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других государств начали вводить масштабные антироссийские санкции после объявления спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на Россию оказывает негативное влияние и для самих западных стран. Это видно из нарушения систем расчетов и логистики, роста инфляции и разрушения кооперационных связей, пояснял Путин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям