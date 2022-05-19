Экс-президент США перепутал Украину с Ираком

Бывший президент США Джордж Буш перепутал Украину с Ираком Фото: Официальный сайт президента Украины

Во время своей речи в ходе мероприятия в Центре Буша «Кондолиза Райс» в Далласе, посвященного выборам, экс-президент США Джордж Буш допустил словесную ошибку. Об этом сообщает американская газета «The Dallas Morning News». Он перепутал Украину с Ираком.

«Результатом является отсутствие сдержек и противовесов в России и решение одного человека начать совершенно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак, я имею в виду Украину», — приводит слова бывшего американского президента «The Dallas Morning News».

Его комментарий оставил аудиторию в неловкое положение. Затем Буш пожал плечами и сказал, что Ирак тоже. «Комментарий оставил аудиторию в неловком молчании, пока они, наконец, не разразились смехом после того, как Буш обвинил в ошибке свой возраст — 75 лет» — сообщила газета.

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