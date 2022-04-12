Глава США Байден перепутал Украину и Китай во время выступления. Видео

13 апреля 2022 в 02:29 Размер текста - 17 +

Президент США Джо Байден оговорился во время своего выступления о шагах по снижению цен на бензин. Он назвал Китай крупнейшим производителем пшеницы. «Два крупнейших производителя пшеницы: Китай и… Извините, Украина и Россия не делают того, что раньше, потому все растет», — приводит слова Джо Байдена РИА «Новости». Ранее Байден пытался охарактеризовать американскую нацию одним словом, но споткнулся и вместо этого рассказал про свое путешествие в Гималаях. Выступая в понедельник, президент США дважды запнулся во время своей речи. В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства. Однако умственные способности неоднократно стали подвергаться критике. Это происходит из-за того, что Джо Байден несколько раз позволил себе оскорбить президента России Владимира Путина, назвав его «мясником», «кровавым диктатором» и «головорезом», а позже заявив, что Путин не может оставаться у власти. За это Белому дому пришлось оправдываться за слова президента, а иногда даже он сам отказывается от своих высказываний. Авторы издания The American Conservative отметили, что из-за слов Байдена США несут потери. Заместитель предыдущего президента США Дональда Трампа Майк Пенс назвал Байдена худшим лидером в истории США.