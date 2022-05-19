Les Echos: Европа попала в опасную ловушку Путина

Одно заявление Путина спровоцирует новый скачок цен на газ, считают специалисты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Страны Европы, несмотря на обещанное эмбарго на российские энергоресурсы, продолжают спонсировать Москву, закупая газ по рекордно высокой цене. Об этом заявил специалист по энергетической геополитике Тьерри Бро в интервью французской газете Les Echos. Там же отметили, что президент РФ Владимир Путин может спровоцировать новый рост цен лишь одним заявлением.

«Несмотря на конфликт на Украине, европейцы день за днем финансируют российскую армию, покупая газ втридорога. Невзирая на санкции, громкие заявления и обещания эмбарго, все члены ЕС отправляют ежедневно 200 миллионов долларов Газпрому, обладающему монополией на экспорт российского газа по трубопроводам», — рассказал Бро. Он также добавил, что этих доходов «хватит, чтобы покрыть оборонный бюджет России».

Таким образом, газовая зависимость Европы от России превратилась в ловушку, считает исследователь Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Анн-Софи Корбо. «Как только цены перестают расти, достаточно одного заявления или угрозы прекращения поставок со стороны Кремля, чтобы спровоцировать новый рост», — объяснил она.

Еврокомиссия выступила с инициативой введения эмбарго на российские энергоресурсы в рамках шестого пакета санкций против РФ, передает RT. Однако, Евросоюз заблокировал новый пакет ограничений в связи с тем, что не все участники организации согласны с введением запрета на импорт российских газа и нефти. В частности, Венгрия заявила, что поддержит нефтяное эмбарго только в том случае, если ЕС гарантирует стране финансовую безопасность.

Страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств ввели беспрецедентные санкции против РФ после начала специальной операции на Украине. В ответ на это президент РФ Владимир Путин обязал недружественные страны расплачиваться за российский газ в рублях. Как отмечал глава государства, антироссийские ограничения оказывают негативный эффект и для самих западных стран, что подтверждает рекордный рост инфляции в США.