Пользователи соцсетей раскритиковали появление Зеленского на кинофестивале Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Французские пользователи соцсетей раскритиковали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского на торжественном открытии 75-го Каннского кинофестиваля. По их мнению, появление украинского главы на фестивале не принесет реальной пользы жителям страны.

«Разве на Украине не идет война, чтобы этот комик везде выступал?», — заявил пользователь @Jujusese13. Неуместность выступления отметил и @Robin37390: «При всем моем уважении к украинскому народу, но я думаю, что сейчас не время и не место для подобных выступлений», — написал он.

Другие пользователи усомнились в пользе, которую должно принести выступление Зеленского. «При всем уважении, будущее не зависит от кино, оно очень зависит от людей, которые действительно хотят жить в мире», — отметил @Lucasrun2. Некоторые французы также отметили, что организаторы фестиваля совершили ошибку, смешав политику и кино.

Но есть и те, кто воспринял видеообращение президента более резко. «Это позор! Вы не понимаете, что происходит…», — заявила @CharlotteD_04.

Торжественная церемония открытия 75-го Каннского кинофестиваля во Франции прошла 17 мая, передает RT. Организаторы мероприятия отказались принимать официальную делегацию из России в связи с проведением специальной операции РФ на Украине.

Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые антироссийские ограничения западных стран направлены на «отмену» России, как государства. «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией», — отмечал российский лидер.