ВСУ обстреляли поселок Теткино Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино в Курской области, один человек погиб. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Очередная атака врага на Теткино, которая произошла на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией. На данный момент известно, как минимум, об одном погибшем среди гражданского населения. Есть также раненые. Им оказывается первая помощь», — написал Старовойт.

По словам губернатора, ВСУ нанесли удар по спиртзаводу, который располагается в поселке. Также в населенном пункте ликвидируют пожары, несколько домов были разрушены. Ранее ночью ВСУ нанесли удар по поселкам Теткино и Алексеевка.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей.

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