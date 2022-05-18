Войска Украины вновь обстреляли два села в Курской области

Вооруженные силы Украины обстреляли два пограничных села в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«На границе в Глушковском районе снова неспокойно, противник обстрелял Теткино и уже в третий раз Алексеевку. Наши бойцы отбили атаку», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Глава региона добавил, что пострадавших в результате обстрела нет.
Вооруженные силы Украины обстреляли два пограничных села в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «На границе в Глушковском районе снова неспокойно, противник обстрелял Теткино и уже в третий раз Алексеевку. Наши бойцы отбили атаку», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Глава региона добавил, что пострадавших в результате обстрела нет. Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли пограничное село Алексеевка в Курской области. Также украинские войска обстреляли село Безымено в Белгородской области, есть пострадавшие. Во вторник Старовойт сообщил об обстреле ВСУ села Теткино. 18 мая Алексеевка вновь подверглась минометному обстрелу. Власти Белгорода заявили об ежедневных обстрелах ВСУ по двум поселкам, передает «Национальная служба новостей». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу.