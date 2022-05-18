18 мая 2022

Войска Украины вновь обстреляли два села в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица
В результате обстрела ВСУ никто не пострадал, заявил Роман Старовойт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины обстреляли два пограничных села в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«На границе в Глушковском районе снова неспокойно, противник обстрелял Теткино и уже в третий раз Алексеевку. Наши бойцы отбили атаку», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Глава региона добавил, что пострадавших в результате обстрела нет.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли пограничное село Алексеевка в Курской области. Также украинские войска обстреляли село Безымено в Белгородской области, есть пострадавшие. Во вторник Старовойт сообщил об обстреле ВСУ села Теткино. 18 мая Алексеевка вновь подверглась минометному обстрелу. Власти Белгорода заявили об ежедневных обстрелах ВСУ по двум поселкам, передает «Национальная служба новостей».

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
Вооруженные силы Украины обстреляли два пограничных села в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «На границе в Глушковском районе снова неспокойно, противник обстрелял Теткино и уже в третий раз Алексеевку. Наши бойцы отбили атаку», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Глава региона добавил, что пострадавших в результате обстрела нет. Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли пограничное село Алексеевка в Курской области. Также украинские войска обстреляли село Безымено в Белгородской области, есть пострадавшие. Во вторник Старовойт сообщил об обстреле ВСУ села Теткино. 18 мая Алексеевка вновь подверглась минометному обстрелу. Власти Белгорода заявили об ежедневных обстрелах ВСУ по двум поселкам, передает «Национальная служба новостей». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...