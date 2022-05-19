NI: Эрдоган не допустит конфликта с РФ из-за Украины

19 мая 2022 в 10:09 Размер текста - 17 +

Президент Турции не пожертвует связью с РФ ради Украины, считают в СМИ Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Турецкие власти не допустят конфликта с Россией на фоне спецоперации на Украине, так как не готовы жертвовать ключевым экономическим партнером. Об этом заявил обозреватель Харун Карчик в своей статье для журнала National Interest. «Турция не может позволить себе потерять такого жизненно важного партнера [как РФ] в то время, как турецкая лира обесценилась на 47 процентов менее чем за год, а инфляция достигла высочайшего уровня за 20 лет», — объяснил Карчик. Дело в том, что Россия обеспечивает поставки 45% всего природного газа, 17% нефти и 70% пшеницы для Турции, отметил обозреватель. По мнению автора, турецкие власти сохранят нейтралитет в российско-украинском конфликте. «Турция, скорее всего, продолжит проводить прагматический внешнеполитический курс: ни проукраинский, ни пророссийский, а протурецкий», — предположил Карчик. Большинство стран Запада после начала российской специальной операции на Украине ввели масштабные экономические санкции против РФ. Как отмечал президент России Владимир Путин, целью этих ограничений является «дискриминация всего, что связано с Россией». Позже телеканал CNN опубликовал статью о том, что военный альянс НАТО может лишить Турцию членства в организации за пророссийскую позицию. Это случилось после того, как официальные лица Турции заявили о несогласии с вступлением Финляндии и Швеции в состав НАТО.

Турецкие власти не допустят конфликта с Россией на фоне спецоперации на Украине, так как не готовы жертвовать ключевым экономическим партнером. Об этом заявил обозреватель Харун Карчик в своей статье для журнала National Interest. «Турция не может позволить себе потерять такого жизненно важного партнера [как РФ] в то время, как турецкая лира обесценилась на 47 процентов менее чем за год, а инфляция достигла высочайшего уровня за 20 лет», — объяснил Карчик. Дело в том, что Россия обеспечивает поставки 45% всего природного газа, 17% нефти и 70% пшеницы для Турции, отметил обозреватель. По мнению автора, турецкие власти сохранят нейтралитет в российско-украинском конфликте. «Турция, скорее всего, продолжит проводить прагматический внешнеполитический курс: ни проукраинский, ни пророссийский, а протурецкий», — предположил Карчик. Большинство стран Запада после начала российской специальной операции на Украине ввели масштабные экономические санкции против РФ. Как отмечал президент России Владимир Путин, целью этих ограничений является «дискриминация всего, что связано с Россией». Позже телеканал CNN опубликовал статью о том, что военный альянс НАТО может лишить Турцию членства в организации за пророссийскую позицию. Это случилось после того, как официальные лица Турции заявили о несогласии с вступлением Финляндии и Швеции в состав НАТО.