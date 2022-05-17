СNN: Турции грозит исключение из НАТО за пророссийскую позицию

Турцию могут исключить из Североатлантического альянса за дружбу с Россией и поддержку торговых связей с ней. Статью об этом публикует телеканал CNN.
«Было много мыслей об исключении Турции из НАТО. Особенно после того, как [лидер государства Реджеп Тайип] Эрдоган три года назад купил у России российские системы ПВО С-400», — отмечается в материале.
Сообщается также, что новая причина для исключения появилась, когда Турция заявила о несогласии принять Финляндию и Швецию в состав альянса, пишет Pravda.ru. Эрдоган уже сделал заявление на этот счет. Тем самым, он солидарен с президентом РФ Владимиром Путиным, который ранее высказывался, что «расширение военной инфраструктуры НАТО — это вызов».
Ранее Финляндия официально приняла решение вступить в НАТО. С аналогичным заявлением выступили власти Швеции, которые уже подали заявку. Североатлантический альянс собирается усилить свое военное присутствие в Балтийском регионе, чтобы обеспечить Швеции и Финляндии безопасность на период до вступления в альянс. Кроме того, Швеция и Финляндия отказались выдать Турции 33 человек, которых Анкара подозревает в причастности к терроризму, добавляет MK.RU.
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Турцию могут исключить из Североатлантического альянса за дружбу с Россией и поддержку торговых связей с ней. Статью об этом публикует телеканал CNN. «Было много мыслей об исключении Турции из НАТО. Особенно после того, как [лидер государства Реджеп Тайип] Эрдоган три года назад купил у России российские системы ПВО С-400», — отмечается в материале. Сообщается также, что новая причина для исключения появилась, когда Турция заявила о несогласии принять Финляндию и Швецию в состав альянса, пишет Pravda.ru. Эрдоган уже сделал заявление на этот счет. Тем самым, он солидарен с президентом РФ Владимиром Путиным, который ранее высказывался, что «расширение военной инфраструктуры НАТО — это вызов». Ранее Финляндия официально приняла решение вступить в НАТО. С аналогичным заявлением выступили власти Швеции, которые уже подали заявку. Североатлантический альянс собирается усилить свое военное присутствие в Балтийском регионе, чтобы обеспечить Швеции и Финляндии безопасность на период до вступления в альянс. Кроме того, Швеция и Финляндия отказались выдать Турции 33 человек, которых Анкара подозревает в причастности к терроризму, добавляет MK.RU.