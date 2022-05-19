Фирма владельца «Красного и Белого» займется вкусной едой (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Принадлежащая челябинскому миллиардеру, основателю компании «Красное и Белое» Сергею Студенникову фирма «Фреш Фрост» зарегистрировала товарный знак «Фреш Фрост. Магазины вкусной еды». Соответствующая информация появилась на сайте сервиса СБИС.

Согласно данным СБИС, товарный знак предназначен для оформления витрин, предоставления места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг/предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентации товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи и розничной торговли хлебобулочными изделиями.

Ранее партнеры компании «К&Б» зарегистрировали товарный знак в виде танцующего стакана, а самым оригинальным из всего набора стал товарный знак в виде черепа. «Калавера (мексиканский череп) представляет историческую символику Мексики, символ праздника El dia de Muertes (День мертвых) Он предназначен для алкогольной продукции из мексиканского дистиллята», — пояснял URA.RU директор ООО «Альбион-2002» Игорь Саляев.