Жилье в самом криминальном районе Тюмени оказалось самым желанным

19 мая 2022 в 13:00 Размер текста - 17 +

Жилье на Лесобазе стало самым востребованным у тюменцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Самыми востребованными районами, где тюменцы приобретают жилье, в текущем году стали Лесобаза и Патрушева. Такие данные URA.RU предоставили аналитики агентства недвижимости «Меридиан». «В последние месяцы на рынке наблюдался ажиотажный спрос, все старались сохранить деньги, вложив их в бетон, поэтому наибольший спрос сместился в сторону самых доступных по цене районов, таких как Лесобаза и Патрушева. Там цена квадратного метра составляет 93 тысячи и 96 тысяч рублей за квадратный метр. Самые востребованные проекты «Акватория», «Семья», «Ново-Комарово», «Меридиан Юг», — сообщила аналитик по ценообразованию и продажам девелопера «Меридиан», Галина Мешалкина. Также по предоставленным данным, спрос на недвижимость сохраняется в районах Мыс, Московский тракт и Тюменская слобода. Самыми востребованными проектами района являются «Ленинград», «Звездный», «Колумб» и «Первая линия. Пляж». Стоимость квадратного метра варьируется от 106 тысяч до 108 тысяч рублей. Наименьшим спросом для приобретения первичного жилья пользуются такие тюменские районы, как Южный, Заречный 2, Ватутина и Червишевский тракт. Цена за квадратный метр отличается в зависимости от проекта и отдаленности жилья от центра города. Она варьируется от 97 до 114 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало про лайфхаки, с помощью которых можно сэкономить на приобретении недвижимости в Тюмени. А также о том, в каком районе жители города не хотели бы жить, потому что считают его самым криминальным.

Самыми востребованными районами, где тюменцы приобретают жилье, в текущем году стали Лесобаза и Патрушева. Такие данные URA.RU предоставили аналитики агентства недвижимости «Меридиан». «В последние месяцы на рынке наблюдался ажиотажный спрос, все старались сохранить деньги, вложив их в бетон, поэтому наибольший спрос сместился в сторону самых доступных по цене районов, таких как Лесобаза и Патрушева. Там цена квадратного метра составляет 93 тысячи и 96 тысяч рублей за квадратный метр. Самые востребованные проекты «Акватория», «Семья», «Ново-Комарово», «Меридиан Юг», — сообщила аналитик по ценообразованию и продажам девелопера «Меридиан», Галина Мешалкина. Также по предоставленным данным, спрос на недвижимость сохраняется в районах Мыс, Московский тракт и Тюменская слобода. Самыми востребованными проектами района являются «Ленинград», «Звездный», «Колумб» и «Первая линия. Пляж». Стоимость квадратного метра варьируется от 106 тысяч до 108 тысяч рублей. Наименьшим спросом для приобретения первичного жилья пользуются такие тюменские районы, как Южный, Заречный 2, Ватутина и Червишевский тракт. Цена за квадратный метр отличается в зависимости от проекта и отдаленности жилья от центра города. Она варьируется от 97 до 114 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало про лайфхаки, с помощью которых можно сэкономить на приобретении недвижимости в Тюмени. А также о том, в каком районе жители города не хотели бы жить, потому что считают его самым криминальным.