Выпускнице актерского факультета Пермского института культуры Алене Михайловой стоя аплодировали гости Каннского фестиваля. Девушка сыграла главную роль в фильме Кирилла Серебренникова.
На 75-м Каннском кинофестивале в основной программе состоялся первый показ фильма Кирилла Серебренникова. Михайлова сыграла Антонину Милюкову, жену великого композитора. Чайковского сыграл Один Байрон, известный по роли Фила в сериале «Интерны». Также в картине снялись Юлия Ауг, Филипп Авдеев, рэпер Oxxxymiron, Варвара Шмыкова, Владимир Мишуков и другие. Показ ленты настолько пришелся по душе публике, что гости фестиваля несколько минут стоя аплодировали команде фильма и особенно главным героям.
Алена Михайлова — уроженка Перми, после школы поступила в Пермский государственный институт культуры на специальность «актриса театра и кино». После окончания института переехала в Москву, где и началась ее кинокарьера. Девушка снималась в таких популярных фильмах, как «Чики», «Водоворот» и «За час до рассвета».
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Выпускнице актерского факультета Пермского института культуры Алене Михайловой стоя аплодировали гости Каннского фестиваля. Девушка сыграла главную роль в фильме Кирилла Серебренникова. На 75-м Каннском кинофестивале в основной программе состоялся первый показ фильма Кирилла Серебренникова. Михайлова сыграла Антонину Милюкову, жену великого композитора. Чайковского сыграл Один Байрон, известный по роли Фила в сериале «Интерны». Также в картине снялись Юлия Ауг, Филипп Авдеев, рэпер Oxxxymiron, Варвара Шмыкова, Владимир Мишуков и другие. Показ ленты настолько пришелся по душе публике, что гости фестиваля несколько минут стоя аплодировали команде фильма и особенно главным героям. Алена Михайлова — уроженка Перми, после школы поступила в Пермский государственный институт культуры на специальность «актриса театра и кино». После окончания института переехала в Москву, где и началась ее кинокарьера. Девушка снималась в таких популярных фильмах, как «Чики», «Водоворот» и «За час до рассвета».