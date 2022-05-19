Командиров «Азова»* объявили в розыск

Командиров националистического полка «Азов» (признан запрещенным и экстремистским в России) Сергея Величко и Константина Немичева объявили в розыск. Их фамилии появились в базе разыскиваемых на сайте МВД.
В базе указано, что Величко и Немичев разыскиваются по уголовной статье. Оба — уроженцы Харькова, Величко — 1994 года рождения, Немичев — 1996 года.
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. 19 мая военный корреспондент Дмитрий Стешин сообщил, что замкомандира «Азова» Святослав Паламар (Калина) сдался в плен.
*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации
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Командиров националистического полка «Азов» (признан запрещенным и экстремистским в России) Сергея Величко и Константина Немичева объявили в розыск. Их фамилии появились в базе разыскиваемых на сайте МВД. В базе указано, что Величко и Немичев разыскиваются по уголовной статье. Оба — уроженцы Харькова, Величко — 1994 года рождения, Немичев — 1996 года. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. 19 мая военный корреспондент Дмитрий Стешин сообщил, что замкомандира «Азова» Святослав Паламар (Калина) сдался в плен. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации