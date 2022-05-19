Военкор Стешин: замкомандира «Азова»* Калина сдался в плен

19 мая 2022 в 09:52 Размер текста - 17 +

Калина вышел с территории «Азовстали» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместитель командира националистического батальона «Азов» (признан запрещенным и экстремистским в России) Святослав Паламар (Калина) сдался в плен. Об этом в своем telegram-канале сообщил военный корреспондент Дмитрий Стешин. «Калина вышел с „Азовстали“, сообщил знакомый боец. Вчера вечером, около 21.00. Сейчас с Калиной занимаются», — написал Стешин. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. 21 апреля российская армия полностью взяла под контроль Мариуполь. Оставшиеся в городе националисты укрылись на заводе «Азовсталь». 18 мая в Минобороны РФ сообщили, что 959 человек с территории завода сдались в плен. Всего территорию завода покинули более 1700 человек. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.

Заместитель командира националистического батальона «Азов» (признан запрещенным и экстремистским в России) Святослав Паламар (Калина) сдался в плен. Об этом в своем telegram-канале сообщил военный корреспондент Дмитрий Стешин. «Калина вышел с „Азовстали“, сообщил знакомый боец. Вчера вечером, около 21.00. Сейчас с Калиной занимаются», — написал Стешин. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. 21 апреля российская армия полностью взяла под контроль Мариуполь. Оставшиеся в городе националисты укрылись на заводе «Азовсталь». 18 мая в Минобороны РФ сообщили, что 959 человек с территории завода сдались в плен. Всего территорию завода покинули более 1700 человек. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.