The Bell: McDonald’s выкупит родственник Назарбаева

19 мая 2022 в 12:23 Размер текста - 17 +

McDonald’s перейдет российскому франчайзи, сообщает источник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ушедший с российского рынка бизнес сети ресторанов McDonald’s перейдет во владение одного из крупнейших местных франчайзи. По сведениям информированных источников, им может стать родственник экс-президента Казахстана, владеющий всеми франшизами корпорации в УрФО. Двое из источников издания The Bell назвали главным претендентом на покупку сети ресторанов родственника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Боранбаева. «„Региональная сеть предприятий питания“ („СПП“) Боранбаева управляет сетью McDonald’s в Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской и Кировской областях. Также Боранбаеву принадлежит франшиза McDonald’s на Казахстан и Белоруссию», — отметили авторы. Другой источник предположил, что бизнес может выкупить принадлежащая нефтянику из Новокузнецка Александру Говору компания «ГиД». «ООО „ГиД“ Говора на март управляло 25 ресторанами McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске», — добавили в издании. После сделки, которая может состояться в ближайшее время, сеть продолжит работать под новым брендом, отметили авторы. Ранее корпорация McDonald’s объявила об уходе с российского рынка из-за специальной операции РФ на Украине.

Ушедший с российского рынка бизнес сети ресторанов McDonald’s перейдет во владение одного из крупнейших местных франчайзи. По сведениям информированных источников, им может стать родственник экс-президента Казахстана, владеющий всеми франшизами корпорации в УрФО. Двое из источников издания The Bell назвали главным претендентом на покупку сети ресторанов родственника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Боранбаева. «„Региональная сеть предприятий питания“ („СПП“) Боранбаева управляет сетью McDonald’s в Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской и Кировской областях. Также Боранбаеву принадлежит франшиза McDonald’s на Казахстан и Белоруссию», — отметили авторы. Другой источник предположил, что бизнес может выкупить принадлежащая нефтянику из Новокузнецка Александру Говору компания «ГиД». «ООО „ГиД“ Говора на март управляло 25 ресторанами McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске», — добавили в издании. После сделки, которая может состояться в ближайшее время, сеть продолжит работать под новым брендом, отметили авторы. Ранее корпорация McDonald’s объявила об уходе с российского рынка из-за специальной операции РФ на Украине.