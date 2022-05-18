18 мая 2022

Источник: умершая в Миассе девочка страдала болезнью сердца

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Урок здоровья» в гимназии №2. Екатеринбург, гимназия, урок, школа, школьники, образование, школьное образование, старшеклассники, пенал
В 2019 году у школьницы было выявлено заболевание сердца Фото:

У умершей во время танцев в школе Миасса (Челябинская область) третьеклассницы было выявлено заболевание сердца. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«В 2019 году у девочки было выявлено заболевание сердца. Именно оно, по предварительным данным, стало причиной смерти. При этом официально причину смерти можно будет назвать по результатам гистологии, которых пока нет», — сообщил источник URA.RU.

Ранее мать девочки в социальных сетях опровергла, что у дочери имелось заболевание. Однако на вопрос, что же произошло, женщина ответила, что у девочки остановилось сердце.

Девочка скончалась во время репетиции танца в школе. Приехавшие медики не смогли спасти жизнь ребенку. В данный момент проводится доследственная проверка, поставленная на контроль прокуратуры региона.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог»
Подписаться
У умершей во время танцев в школе Миасса (Челябинская область) третьеклассницы было выявлено заболевание сердца. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «В 2019 году у девочки было выявлено заболевание сердца. Именно оно, по предварительным данным, стало причиной смерти. При этом официально причину смерти можно будет назвать по результатам гистологии, которых пока нет», — сообщил источник URA.RU. Ранее мать девочки в социальных сетях опровергла, что у дочери имелось заболевание. Однако на вопрос, что же произошло, женщина ответила, что у девочки остановилось сердце. Девочка скончалась во время репетиции танца в школе. Приехавшие медики не смогли спасти жизнь ребенку. В данный момент проводится доследственная проверка, поставленная на контроль прокуратуры региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...