Источник: умершая в Миассе девочка страдала болезнью сердца

В 2019 году у школьницы было выявлено заболевание сердца Фото: Анна Майорова © URA.RU

У умершей во время танцев в школе Миасса (Челябинская область) третьеклассницы было выявлено заболевание сердца. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«В 2019 году у девочки было выявлено заболевание сердца. Именно оно, по предварительным данным, стало причиной смерти. При этом официально причину смерти можно будет назвать по результатам гистологии, которых пока нет», — сообщил источник URA.RU.

Ранее мать девочки в социальных сетях опровергла, что у дочери имелось заболевание. Однако на вопрос, что же произошло, женщина ответила, что у девочки остановилось сердце.

Девочка скончалась во время репетиции танца в школе. Приехавшие медики не смогли спасти жизнь ребенку. В данный момент проводится доследственная проверка, поставленная на контроль прокуратуры региона.