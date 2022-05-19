Пушилин: больше половины боевиков с «Азовстали» сдались в плен

19 мая 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

Украинские боевики продолжают сдаваться в плен, заявил Денис Пушилин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Больше половины украинских боевиков, которые находились на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен. Об этом в эфире телеканала «Соловьев. Live» заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «С „Азовстали“ вышли больше половины находившихся там украинских силовиков. Процесс еще идет», — сказал Пушилин. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о том, что Мариуполь полностью перешел под контроль российской армии. Оставшиеся националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Всего в плен сдались более 1700 человек.

Больше половины украинских боевиков, которые находились на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен. Об этом в эфире телеканала «Соловьев. Live» заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «С „Азовстали“ вышли больше половины находившихся там украинских силовиков. Процесс еще идет», — сказал Пушилин. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о том, что Мариуполь полностью перешел под контроль российской армии. Оставшиеся националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Всего в плен сдались более 1700 человек.