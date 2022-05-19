Украина отказалась от предложения Макрона по Евросоюзу

19 мая 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

Официальные лица Украины оскорбились предложением Макрона Фото: Официальный сайт Президента РФ Украина отказывается принимать предложение президента Франции Эммануэля Макрона по созданию Европейского политического сообщества со странами, желающими вступить в Евросоюз. Об этом решении заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Нам не нужны заменители статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и задевают чувства украинцев», — написал Кулеба в соцсети. По его мнению, европейские лидеры должны прервать стратегическую неопределенность в отношении европейской перспективы Украины. Ранее глава Евросовета поддержал инициативу президента Франции о создании специального Европейского политического сообщества для стран, желающих стать членами ЕС. До этого Эммануэль Макрон заявлял о том, что Евросоюз рассмотрит заявку на членство Украины уже в июне этого года. Помимо этого, французский лидер пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому нарастить поставки вооружений в ближайшие недели, передает RT. Западные страны предоставляют помощь Вооруженным силам Украины, противостоящим специальной операции РФ. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля, обозначив, что главная цель действий ВС РФ заключается в денацификации и демилитаризации Украины.

Украина отказывается принимать предложение президента Франции Эммануэля Макрона по созданию Европейского политического сообщества со странами, желающими вступить в Евросоюз. Об этом решении заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Нам не нужны заменители статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и задевают чувства украинцев», — написал Кулеба в соцсети. По его мнению, европейские лидеры должны прервать стратегическую неопределенность в отношении европейской перспективы Украины. Ранее глава Евросовета поддержал инициативу президента Франции о создании специального Европейского политического сообщества для стран, желающих стать членами ЕС. До этого Эммануэль Макрон заявлял о том, что Евросоюз рассмотрит заявку на членство Украины уже в июне этого года. Помимо этого, французский лидер пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому нарастить поставки вооружений в ближайшие недели, передает RT. Западные страны предоставляют помощь Вооруженным силам Украины, противостоящим специальной операции РФ. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля, обозначив, что главная цель действий ВС РФ заключается в денацификации и демилитаризации Украины.