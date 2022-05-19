Украина отказалась от предложения Макрона по Евросоюзу

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, макрон эммануэль
Официальные лица Украины оскорбились предложением Макрона Фото:

Украина отказывается принимать предложение президента Франции Эммануэля Макрона по созданию Европейского политического сообщества со странами, желающими вступить в Евросоюз. Об этом решении заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Нам не нужны заменители статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и задевают чувства украинцев», — написал Кулеба в соцсети. По его мнению, европейские лидеры должны прервать стратегическую неопределенность в отношении европейской перспективы Украины.

Ранее глава Евросовета поддержал инициативу президента Франции о создании специального Европейского политического сообщества для стран, желающих стать членами ЕС. До этого Эммануэль Макрон заявлял о том, что Евросоюз рассмотрит заявку на членство Украины уже в июне этого года. Помимо этого, французский лидер пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому нарастить поставки вооружений в ближайшие недели, передает RT.

Западные страны предоставляют помощь Вооруженным силам Украины, противостоящим специальной операции РФ. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля, обозначив, что главная цель действий ВС РФ заключается в денацификации и демилитаризации Украины.

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Украина отказывается принимать предложение президента Франции Эммануэля Макрона по созданию Европейского политического сообщества со странами, желающими вступить в Евросоюз. Об этом решении заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Нам не нужны заменители статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и задевают чувства украинцев», — написал Кулеба в соцсети. По его мнению, европейские лидеры должны прервать стратегическую неопределенность в отношении европейской перспективы Украины. Ранее глава Евросовета поддержал инициативу президента Франции о создании специального Европейского политического сообщества для стран, желающих стать членами ЕС. До этого Эммануэль Макрон заявлял о том, что Евросоюз рассмотрит заявку на членство Украины уже в июне этого года. Помимо этого, французский лидер пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому нарастить поставки вооружений в ближайшие недели, передает RT. Западные страны предоставляют помощь Вооруженным силам Украины, противостоящим специальной операции РФ. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля, обозначив, что главная цель действий ВС РФ заключается в денацификации и демилитаризации Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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