Польша собирается судиться с «Газпромом»

19 мая 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

Польская PGNiG хочет отсудить у «Газпрома» проценты за поставки газа Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Польская нефтегазовая компания PGNiG подала в суд на ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт». Об этом сообщается в отчете польской компании. «31 марта 2022 года PGNiG S.A. направила „Газпрому“ запрос о возбуждении арбитражного разбирательства в связи с ее требованием о выплате процентов по сумме, переплаченной PGNiG S.A. за природный газ, поставленный в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года. PGNiG ожидает ответа „Газпрома“ на обращение в арбитраж», — передает «Интерфакс» заявление PGNiG. Ранее Польша отказалась от своего участка газопровода «Ямал-Европа». 27 апреля «Газпром» полностью прекратил экспорт газа Польше. Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что страна справляется и без российского газа.

Польская нефтегазовая компания PGNiG подала в суд на ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт». Об этом сообщается в отчете польской компании. «31 марта 2022 года PGNiG S.A. направила „Газпрому“ запрос о возбуждении арбитражного разбирательства в связи с ее требованием о выплате процентов по сумме, переплаченной PGNiG S.A. за природный газ, поставленный в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года. PGNiG ожидает ответа „Газпрома“ на обращение в арбитраж», — передает «Интерфакс» заявление PGNiG. Ранее Польша отказалась от своего участка газопровода «Ямал-Европа». 27 апреля «Газпром» полностью прекратил экспорт газа Польше. Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что страна справляется и без российского газа.