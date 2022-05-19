Польша собирается судиться с «Газпромом»

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Польская PGNiG хочет отсудить у «Газпрома» проценты за поставки газа Фото:

Польская нефтегазовая компания PGNiG подала в суд на ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт». Об этом сообщается в отчете польской компании.

«31 марта 2022 года PGNiG S.A. направила „Газпрому“ запрос о возбуждении арбитражного разбирательства в связи с ее требованием о выплате процентов по сумме, переплаченной PGNiG S.A. за природный газ, поставленный в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года. PGNiG ожидает ответа „Газпрома“ на обращение в арбитраж», — передает «Интерфакс» заявление PGNiG.

Ранее Польша отказалась от своего участка газопровода «Ямал-Европа». 27 апреля «Газпром» полностью прекратил экспорт газа Польше. Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что страна справляется и без российского газа.

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Польская нефтегазовая компания PGNiG подала в суд на ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт». Об этом сообщается в отчете польской компании. «31 марта 2022 года PGNiG S.A. направила „Газпрому“ запрос о возбуждении арбитражного разбирательства в связи с ее требованием о выплате процентов по сумме, переплаченной PGNiG S.A. за природный газ, поставленный в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года. PGNiG ожидает ответа „Газпрома“ на обращение в арбитраж», — передает «Интерфакс» заявление PGNiG. Ранее Польша отказалась от своего участка газопровода «Ямал-Европа». 27 апреля «Газпром» полностью прекратил экспорт газа Польше. Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что страна справляется и без российского газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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