Польша похвасталась живучестью без российского газа

12 мая 2022 в 20:16 Размер текста - 17 +

Польша получает газ с других направлений Фото: Анна Майорова © URA.RU Польша справляется с газообеспечением и без поставок из России. Об этом в эфире польского телевидения заявил вице-премьер Польши Яцек Сасин. При этом цены на газ в Европе выросли уже почти на 20%. «Мы наилучшим образом подготовлены к этому газовому кризису в Европе», — приводит слова Сасина «Интерфакс». Польские газовые хранилища заполнены на 84%, при этом средний европейский показатель находится на уровне 30%, похвастался политик. Он добавил, что нехватку российского газа удалось покрыть импортом с других направлений. Цены на газ в Европе выросли почти на 20% и превысили 1200 долларов за тысячу кубов на фоне приостановки транзита российского газа украинским оператором через одну из точек. Ранее «Газпром» полностью приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию в связи с неоплатой в рублях, пишет портал «Дни.ру». Британская газета Financial Times сообщала, что Германия и Греция будут отправлять газ Польше после прекращения поставок из РФ. Ранее президент России Владимир Путин поручил перевести оплату поставляемого российского газа в рубли, напоминает RT. Так глава государства ответил на многочисленные санкции США, ЕС и других государств, введенные после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Польша справляется с газообеспечением и без поставок из России. Об этом в эфире польского телевидения заявил вице-премьер Польши Яцек Сасин. При этом цены на газ в Европе выросли уже почти на 20%. «Мы наилучшим образом подготовлены к этому газовому кризису в Европе», — приводит слова Сасина «Интерфакс». Польские газовые хранилища заполнены на 84%, при этом средний европейский показатель находится на уровне 30%, похвастался политик. Он добавил, что нехватку российского газа удалось покрыть импортом с других направлений. Цены на газ в Европе выросли почти на 20% и превысили 1200 долларов за тысячу кубов на фоне приостановки транзита российского газа украинским оператором через одну из точек. Ранее «Газпром» полностью приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию в связи с неоплатой в рублях, пишет портал «Дни.ру». Британская газета Financial Times сообщала, что Германия и Греция будут отправлять газ Польше после прекращения поставок из РФ. Ранее президент России Владимир Путин поручил перевести оплату поставляемого российского газа в рубли, напоминает RT. Так глава государства ответил на многочисленные санкции США, ЕС и других государств, введенные после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.