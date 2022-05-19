Вице-премьер России раскрыл тайну «ядерного чемоданчика» Путина

19 мая 2022 в 09:32 Размер текста - 17 +

«Ядерный чемоданчик» фактически носят за Владимиром Путиным, заявил вице-премьер Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин имеет постоянный доступ к «ядерному чемоданчику». Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов во время выступления на просветительском марафоне общества «Знание». «У нашего президента, Верховного главнокомандующего, постоянно вблизи находятся два морских офицера, которые носят так называемый ядерный чемоданчик (устройство для активации ядерного арсенала — прим. URA.RU)», — рассказал Борисов в эфире телеканала «Россия 24». Он также напомнил, что ядерная доктрина РФ предусматривает применение ядерного оружия только в качестве «ответно-встречного удара». Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне в беседе с URA.RU раскрыл условия применения ядерного оружия Россией. Он также предположил, что возможная война РФ и НАТО приведет к использованию ядерного арсенала. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала тему ядерного оружия возможностью для очередной провокаций Запада, передает RT.

Президент России Владимир Путин имеет постоянный доступ к «ядерному чемоданчику». Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов во время выступления на просветительском марафоне общества «Знание». «У нашего президента, Верховного главнокомандующего, постоянно вблизи находятся два морских офицера, которые носят так называемый ядерный чемоданчик (устройство для активации ядерного арсенала — прим. URA.RU)», — рассказал Борисов в эфире телеканала «Россия 24». Он также напомнил, что ядерная доктрина РФ предусматривает применение ядерного оружия только в качестве «ответно-встречного удара». Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне в беседе с URA.RU раскрыл условия применения ядерного оружия Россией. Он также предположил, что возможная война РФ и НАТО приведет к использованию ядерного арсенала. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала тему ядерного оружия возможностью для очередной провокаций Запада, передает RT.