Басков объединится с российскими звездами для ответа Западу

19 мая 2022 в 14:46 Размер текста - 17 +

Николай Басков обвинил страны Запада в нацизме Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские артисты выступили с инициативой создания музыкальной ассоциации для борьбы с дискриминацией русской культуры. Об этом заявил народный артист России Николай Басков. «Мы решили заявить о создании Российской музыкальной ассоциации», — сказал Басков на пресс-конференции в ТАСС. Он пояснил, что предложение возникло на фоне попыток «отмены» культуры РФ. «Мы постоянно видим сообщения о том, что сняли из репертуара музыку наших композиторов, спектакли наших литераторов, запрещают концерты многих наших артистов. Все это по признаку национальности. Разве это не нацизм в чистом виде? В такой ситуации единственная возможность противостоять — объединение», — объяснил артист. Ранее немецкие деятели культуры потребовали от властей Германии воздержаться от разжигания межнациональной розни против русских. Соответствующее открытое письмо, направленное президенту ФРГ, подписали более 20 инициаторов. Страны Евросоюза, США, Великобритания и ряд других государств начали вводить беспрецедентные по своему масштабу санкции против России на фоне специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Как отмечал российский лидер Владимир Путин, целью новых ограничений со стороны западных стран является «отмена» России, как государства.

Российские артисты выступили с инициативой создания музыкальной ассоциации для борьбы с дискриминацией русской культуры. Об этом заявил народный артист России Николай Басков. «Мы решили заявить о создании Российской музыкальной ассоциации», — сказал Басков на пресс-конференции в ТАСС. Он пояснил, что предложение возникло на фоне попыток «отмены» культуры РФ. «Мы постоянно видим сообщения о том, что сняли из репертуара музыку наших композиторов, спектакли наших литераторов, запрещают концерты многих наших артистов. Все это по признаку национальности. Разве это не нацизм в чистом виде? В такой ситуации единственная возможность противостоять — объединение», — объяснил артист. Ранее немецкие деятели культуры потребовали от властей Германии воздержаться от разжигания межнациональной розни против русских. Соответствующее открытое письмо, направленное президенту ФРГ, подписали более 20 инициаторов. Страны Евросоюза, США, Великобритания и ряд других государств начали вводить беспрецедентные по своему масштабу санкции против России на фоне специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Как отмечал российский лидер Владимир Путин, целью новых ограничений со стороны западных стран является «отмена» России, как государства.