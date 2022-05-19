Свердловчане требуют перезахоронить погибшего на Украине бойца

Владислава Балахнина похоронили на мусульманском кладбище (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители села Озерки (Красноуфимский район, Свердловская область) потребовали перенести могилу 18-летнего солдата Владислава Балахнина, погибшего на Украине. По их мнению, парень незаконно похоронен на мусульманском кладбище. Мать солдата Роза Хатмуллина рассказала URA.RU о подробностях конфликта.

«В начале мая мы были у сына, он похоронен на татарском кладбище. Когда уходили, к нам подошли двое местных жителей и стали в грубой форме ругаться — мол, кто дал вам право похоронить русского на мусульманском кладбище? Мы очень долго объясняли, что Влад — мусульманин, что я сама татарка, но мужчины не успокаивались, пригрозили тем, что уберут оградку на могиле и сами перезахоронят. Мы даже привели муллу, который на похоронах проводил традиционный мусульманский обряд, и просили обойтись без скандала, чтобы парень лежал спокойно», — рассказала Роза Хатмуллина.

С ее слов, эти мужчины — Венер С. и Зуфар К. — сами в прошлом служили в горячих точках. Мать уверена, что скандал возник не из-за вероисповедания ее покойного сына, а из-за того, что сельчанам не понравилось, что захоронение солдата — могила, скамейка и ограда — заняли слишком много места на кладбище. Шокированная женщина написала заявление на имя главы Красноуфимского округа Олега Ряписова. «Прошу принять меры и защитить место захоронения моего сына», — попросила чиновника мама погибшего бойца.

В администрации Озерок агентству заявили, что вопрос уже урегулирован. «Мы выезжали с главой в семью, удалось достигнуть понимания. Те мужчины обещали принести свои извинения родителям. Вопрос о перезахоронении у них возник спонтанно во время ругани: родные бойца установили ограду на очень большой территории, впритык к другим могилам. В итоге все удалось решить законно: родовое семейное захоронение оформили на двух человек», — объяснила глава Озерского отдела администрации Красноуфимского округа Зиля Бадертдинова.

Она добавила, что жители села сочувствуют семье погибшего на Украине 18-летнего солдата. «В Доме культуры мы проведем мероприятие в память о погибшем мальчике, расскажем о нем», — сказала Бадертдинова.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации на Украине началась 24 февраля. Ее цель — прекращение геноцида народа Донбасса, поражение нацбатов, вооружения ВСУ и военных объектов. В ходе операции российская и украинская стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что украинская сторона не проявила заинтересованности «в серьезном и конструктивном диалоге».