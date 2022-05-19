Южная Осетия сделала еще один шаг к вхождению в состав России

19 мая 2022 в 15:35 Размер текста - 17 +

Соглашение о двойном гражданстве будет действовать на протяжении пяти лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Госдума РФ одобрила ратификацию соглашения между Москвой и Цхинвалом, которое позволяет жителям Южной Осетии получать второй гражданство без отказа от имеющегося. Информация об этом появилась на официальном сайте нижней палаты парламента. Соглашение между Россией и Южной Осетией было подписано еще в 2021 году. «Депутаты поддержали ратификацию соглашения об упрощении процедуры получения гражданства РФ для граждан Южной Осетии. Документ был внесен президентом РФ», — сообщается на официальном сайте Госдумы. Соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами и будет действовать пять лет. Жители Южной Осетии смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Подать заявление может любой дееспособный гражданин республики в возрасте от 18 лет. Дети до 14 лет будут получать такое же гражданство, как и родители. Лица, получившие двойное гражданство, получат право на социальное обеспечение, образование и медицинское обслуживание в соответствие с законодательством той страны, где они постоянно проживают. Это правило касается и прохождения воинской службы. По истечении пяти лет соглашение будет продлеваться автоматически. Если одна из сторон захочет разорвать его, то она должна будет уведомить другую за шесть месяцев. Ранее Центральная избирательная комиссия Южной Осетии утвердила документы по проведению референдума о присоединении к России. Глава республики Анатолий Бибилов заявил 5 апреля о готовности войти в состав России. Он назначил проведение референдума по присоединению к России на 17 июля.

Госдума РФ одобрила ратификацию соглашения между Москвой и Цхинвалом, которое позволяет жителям Южной Осетии получать второй гражданство без отказа от имеющегося. Информация об этом появилась на официальном сайте нижней палаты парламента. Соглашение между Россией и Южной Осетией было подписано еще в 2021 году. «Депутаты поддержали ратификацию соглашения об упрощении процедуры получения гражданства РФ для граждан Южной Осетии. Документ был внесен президентом РФ», — сообщается на официальном сайте Госдумы. Соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами и будет действовать пять лет. Жители Южной Осетии смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Подать заявление может любой дееспособный гражданин республики в возрасте от 18 лет. Дети до 14 лет будут получать такое же гражданство, как и родители. Лица, получившие двойное гражданство, получат право на социальное обеспечение, образование и медицинское обслуживание в соответствие с законодательством той страны, где они постоянно проживают. Это правило касается и прохождения воинской службы. По истечении пяти лет соглашение будет продлеваться автоматически. Если одна из сторон захочет разорвать его, то она должна будет уведомить другую за шесть месяцев. Ранее Центральная избирательная комиссия Южной Осетии утвердила документы по проведению референдума о присоединении к России. Глава республики Анатолий Бибилов заявил 5 апреля о готовности войти в состав России. Он назначил проведение референдума по присоединению к России на 17 июля.