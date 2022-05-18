Жена челябинского депутата заработала в 40 раз больше мужа

Жена Олега Толмачева второй год подряд стала самой богатой депутатской женой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Жена депутата гордумы Челябинска Олега Толмачева по итогам 2021 года заработала в 40 раз больше мужа. Согласно декларационной компании, Толмачева, как и год, назад стала самой богатой депутатской женой, заработав за 2021 год 186 млн 551 тысячу 296 рублей, что на 40 млн больше, чем в 2020 году.

В собственности у Толмачевой имеется земельный участок площадью около четырех тысяч квадратных метров, жилой дом в тысячу квадратов, а также две квартиры и четыре нежилых помещения. Все объекты недвижимости находятся в России. Заграничного имущества у самой богатой жены депутата нет. Автомобиль жена депутата не имеет, однако у ее мужа в наличии два элитных автомобиля, два мотоцикла, а также прицеп и снегоход.

Толмачева стала самой богатой женой депутата среди челябинцев. До опубликования декларации этот титул принадлежал жене депутата Госдумы Валерия Гартунга, Марине. За прошлый год Марина Гортунг заработала 181,6 млн рублей. Третье место заняла жена депутата ЗСО области Алексея Денисенко, которая в 2021 году заработала 178 млн рублей.