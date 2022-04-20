В челябинском парламенте перечислили самых богатых жен депутатов

Промышленник и депутат Алексей Денисенко может гордиться супругой, заработавшей без малого 180 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самой состоятельной среди жен депутатов заксобрания Челябинской области оказалась супруга единоросса Алексея Денисенко. В 2021 году бизнес-леди заработала 178 млн рублей, следует из деклараций о доходах, опубликованных на официальном сайте ЗСО.

Женщина существенно опередила своего мужа, который задекларировал по итогам прошедшего года 162,6 млн рублей. Зато депутат располагает 13 автомобилями, включая несколько коллекционных моделей, и шестью мотоциклами. Его супруга ограничилась единственным внедорожником Audi Q7.

Еще больше разница в доходах с мужем у супруги лидера фракции ЛДПР в заксобрании Виталия Пашина, которая задекларировала 173 млн 738 тысяч рублей. Также у нее есть два земельных участка, три квартиры и три нежилых здания. Заработок главы семейства существенно скромнее — 4,5 млн рублей. Единственная машина Пашиных, Volvo XC90, также зарегистрирована на супругу.

На этом фоне поблекло состояние второй половины депутата ЗСО, бывшего заместителя гендиректора по перспективному развитию ПАО «Ашинский металлургический завод» Александра Решетникова. По итогам 2020 года она была самой богатой среди жен народных избранников с 33,7 млн рублей в декларации. В 2021 году она заработала уже почти 60 млн рублей, но это обеспечило ей лишь третье место.

Особняком на общем фоне стоит супруга Дмитрия Сумина. При доходе в 6 млн рублей у нее в собственности 438 земельных участков и 14 нежилых помещений.

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