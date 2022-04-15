У депутата Госдумы Гартунга — самая богатая жена среди челябинцев

Валерий Гартунг, как и его жена, показывают финансовую стабильность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

По итогам декларационной кампании среди жен депутатов, избранных от Челябинской области, стала Марина Гартунг, жена депутата Госдумы Валерия Гартунга. Сведения опубликованы на сайте Госдумы РФ 15 апреля. Год назад Марина Гартунг также оказалась самой богатой среди жен челябинских парламентариев.

Марина Гартунг заработала в 2021 году 181,6 млн рублей. Это больше на 62,8 млн рублей, чем в 2020 году. Семье Гартунгов также принадлежит земельный участок, три жилых дома, три квартиры, два автомобиля «Мерседес-бенц» и автомобиль «Порше-Кайен». Сам Гартунг заработал 2021 году 30 млн 990 тысяч рублей.

Самые скромные доходы среди жен челябинских парламентариев у жены депутата Владимира Бурматова. Она заработала 733 тысячи 228 рублей.

Марина Гартунг — основной владелец и совладелец целого ряда бизнес-активов, связанных с ЧТПЗ и ГК «Хартунг», занимающемся производством автозапчастей. У четы Гартунгов два взрослых сына, которые также занимаются бизнесом. Оба они совершеннолетние, поэтому их данные не декларируются.