На территории лагеря им. Алеши Рогачева в Курганской области провели патриотический слет «Герои-земляки». Казаки учили детей метать ножи и обращаться с шашкой. Об этом URA.RU рассказал глава регионального отделения федерации рубки шашкой «Казарла» Владимир Ярушников.
«Для детей из 11 школ Белозерского района казаки организовали три площадки: военно-тактическую игру лазертаг, спортивное метание ножей и рубку шашкой. Ребята узнали, для чего нужен на шашке темляк, а также освоили строевые приемы „салют“, „на плечо“ и „шашку в ножны“, используя учебные и кадетские модели», — объяснил Ярушников.
В том числе детям провели инструктаж по технике безопасности, научили кидать настоящие ножи и познакомили с историей российского оружия. Само мероприятие было посвящено памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в специальной военной операции на Украине — Ильи Пилюгину и Александру Тарханову.
Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.
Казаки-спортсмены демонстрировали рубку шашкой в статичной стойке
Владимир Ярушников
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На территории лагеря им. Алеши Рогачева в Курганской области провели патриотический слет «Герои-земляки». Казаки учили детей метать ножи и обращаться с шашкой. Об этом URA.RU рассказал глава регионального отделения федерации рубки шашкой «Казарла» Владимир Ярушников. «Для детей из 11 школ Белозерского района казаки организовали три площадки: военно-тактическую игру лазертаг, спортивное метание ножей и рубку шашкой. Ребята узнали, для чего нужен на шашке темляк, а также освоили строевые приемы „салют“, „на плечо“ и „шашку в ножны“, используя учебные и кадетские модели», — объяснил Ярушников. В том числе детям провели инструктаж по технике безопасности, научили кидать настоящие ножи и познакомили с историей российского оружия. Само мероприятие было посвящено памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в специальной военной операции на Украине — Ильи Пилюгину и Александру Тарханову. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.