Казаки-спортсмены научили детей метать ножи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На территории лагеря им. Алеши Рогачева в Курганской области провели патриотический слет «Герои-земляки». Казаки учили детей метать ножи и обращаться с шашкой. Об этом URA.RU рассказал глава регионального отделения федерации рубки шашкой «Казарла» Владимир Ярушников.

«Для детей из 11 школ Белозерского района казаки организовали три площадки: военно-тактическую игру лазертаг, спортивное метание ножей и рубку шашкой. Ребята узнали, для чего нужен на шашке темляк, а также освоили строевые приемы „салют“, „на плечо“ и „шашку в ножны“, используя учебные и кадетские модели», — объяснил Ярушников.

В том числе детям провели инструктаж по технике безопасности, научили кидать настоящие ножи и познакомили с историей российского оружия. Само мероприятие было посвящено памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в специальной военной операции на Украине — Ильи Пилюгину и Александру Тарханову.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.