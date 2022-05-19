Рогозин похвастался, что может уничтожить ракета «Сармат». «У тех, кто нам не понравится»

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Марафон
Дмитрий Рогозин рассказал о мощности «Сармата» Фото:

Одна межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» способна уничтожить половину берега континента. С таким заявлением выступил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Такая ракета может снести половину берега того континента, который нам не понравится», — сказал Рогозин на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание». Марафон транслировался на телеканале «Россия-24».

Месяц назад «Сармат» запустили с космодрома «Плесецк». В Минобороны РФ заявили, что эта ракета является самой мощной в мире и имеет наибольшую дальность поражения целей, она может преодолевать любые существующие системы противоракетной обороны. Ранее Рогозин показал реальный размер «Сармата». По словам российского посла в США Анатолия Антонова, Америке не нравится это оружие и они хотели бы запретить его. Читатели британского издания Daily Mail испугались и восхитились российской ракетой.

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Одна межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» способна уничтожить половину берега континента. С таким заявлением выступил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Такая ракета может снести половину берега того континента, который нам не понравится», — сказал Рогозин на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание». Марафон транслировался на телеканале «Россия-24». Месяц назад «Сармат» запустили с космодрома «Плесецк». В Минобороны РФ заявили, что эта ракета является самой мощной в мире и имеет наибольшую дальность поражения целей, она может преодолевать любые существующие системы противоракетной обороны. Ранее Рогозин показал реальный размер «Сармата». По словам российского посла в США Анатолия Антонова, Америке не нравится это оружие и они хотели бы запретить его. Читатели британского издания Daily Mail испугались и восхитились российской ракетой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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