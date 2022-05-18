Криминалист раскрыл будущее военнопленных с «Азовстали»

18 мая 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

С территории завода за сутки сдались в плен 694 заблокированных украинских боевика Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные, вышедшие с территории заблокированного российскими войсками завода «Азовсталь» в Мариуполе, будут проходить фильтрацию в СИЗО Донецкой народной республики. Об этом URA.RU сообщил криминалист, бывший оперативный сотрудник Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) МВД РФ по Москве Михаил Игнатов. 16 мая из «Азовстали» 211 военнослужащих доставили в СИЗО в поселок Еленовка. «Еленовка — самый ближайший пункт из местных локаций с закрытой территорией. Их нельзя держать вместе, поэтому их будут развозить по разным регионам. Любых военнопленных надо фильтровать. Я не исключаю, что самых одиозных преступников доставят в Москву. Надо разводить их по разным камерам. Если они будут сидеть все вместе, то они договорятся, поэтому каждым нужно отдельно работать и устанавливать роль и место в преступлениях. Будут искать пострадавших. Тех, кто понес от них какие-то страдания. Исходя из этого будут формироваться обвинения по законам ДНР. Ведь они совершали преступления именно там», — рассказал эксперт. По словам Игнатова, в ближайшее время следователи будут выяснять принадлежность украинских военных к разным группировкам. «Среди них есть бойцы ВСУ, которые работали по контракту, кто-то состоял в национальной гвардии, кто-то — в националистических организациях. Ее костяк составляет националистическая группировка „Азов“ (признана террористической, запрещена на территории РФ). С этими категориями граждан нужно разбираться очень серьезно. Многие из них участвовали в массовых преступлениях против мирных граждан на протяжении почти восьми лет», — уточнил Игнатов. 16 мая десять украинских националистов с комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли с белым флагом к бойцам ДНР, пишет RT. Они попросили о переговорах и эвакуации раненых. В итоге с территории завода за сутки сдались в плен 694 заблокированных украинских боевика, в том числе 29 раненых. Часть военнопленных уже доставлена на автозаках ФСИН в Таганрог. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил, что нацистов с завода «Азовсталь» в Мариуполе ждет международный трибунал. Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. В ходе нее удалось полностью очистить некоторые украинские города от нацбатов, в том числе — Мариуполь. Остальная часть боевиков и членов ВСУ забаррикадировались на предприятии, российские войска заблокировали их. Причина такого решения — исключение напрасных жертв среди мирного населения, которых могут использовать в качестве живого щита. Поэтому президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу не брать комбинат штурмом, а вместо этого заблокировать завод.

Украинские военные, вышедшие с территории заблокированного российскими войсками завода «Азовсталь» в Мариуполе, будут проходить фильтрацию в СИЗО Донецкой народной республики. Об этом URA.RU сообщил криминалист, бывший оперативный сотрудник Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) МВД РФ по Москве Михаил Игнатов. 16 мая из «Азовстали» 211 военнослужащих доставили в СИЗО в поселок Еленовка. «Еленовка — самый ближайший пункт из местных локаций с закрытой территорией. Их нельзя держать вместе, поэтому их будут развозить по разным регионам. Любых военнопленных надо фильтровать. Я не исключаю, что самых одиозных преступников доставят в Москву. Надо разводить их по разным камерам. Если они будут сидеть все вместе, то они договорятся, поэтому каждым нужно отдельно работать и устанавливать роль и место в преступлениях. Будут искать пострадавших. Тех, кто понес от них какие-то страдания. Исходя из этого будут формироваться обвинения по законам ДНР. Ведь они совершали преступления именно там», — рассказал эксперт. По словам Игнатова, в ближайшее время следователи будут выяснять принадлежность украинских военных к разным группировкам. «Среди них есть бойцы ВСУ, которые работали по контракту, кто-то состоял в национальной гвардии, кто-то — в националистических организациях. Ее костяк составляет националистическая группировка „Азов“ (признана террористической, запрещена на территории РФ). С этими категориями граждан нужно разбираться очень серьезно. Многие из них участвовали в массовых преступлениях против мирных граждан на протяжении почти восьми лет», — уточнил Игнатов. 16 мая десять украинских националистов с комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли с белым флагом к бойцам ДНР, пишет RT. Они попросили о переговорах и эвакуации раненых. В итоге с территории завода за сутки сдались в плен 694 заблокированных украинских боевика, в том числе 29 раненых. Часть военнопленных уже доставлена на автозаках ФСИН в Таганрог. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил, что нацистов с завода «Азовсталь» в Мариуполе ждет международный трибунал. Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. В ходе нее удалось полностью очистить некоторые украинские города от нацбатов, в том числе — Мариуполь. Остальная часть боевиков и членов ВСУ забаррикадировались на предприятии, российские войска заблокировали их. Причина такого решения — исключение напрасных жертв среди мирного населения, которых могут использовать в качестве живого щита. Поэтому президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу не брать комбинат штурмом, а вместо этого заблокировать завод.