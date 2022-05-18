В Конгрессе США назвали помощь Украине «отмыванием денег»

США хочет передать Украине 40 млрд долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Финансовая помощь США Украине напоминает схемы «отмывания денег». Об этом заявила конгрессвумен от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор Грин.

«Федеральные законодатели финансируют некоммерческие организации, они финансируют НПО, они финансируют гранты, гранты, которые идут людям. Если вы действительно посмотрите на это, часто их друзья и семьи управляют этими некоммерческими и неправительственными организациями, и это в основном похоже на схемы отмывания денег», — передает слова Грин агентство Newsweek.

Ранее в Конгрессе США возобновили переговоры о передаче Украине рекордной финансовой помощи в 40 млрд долларов. Страны Запада начали активно финансировать Украину после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида.